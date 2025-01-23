Yangın Merdiveni Halı ile Kaplı! Acil Durum Yönetimi ve İş Güvenliği Uzmanı İşcen Gördüğü İhmalleri Sıraladı

Bolu'nun Kartalkaya bölgesindeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın sonucu 78 kişi yaşamını yitirdi. Soruşturmayı yürüten savcılık, yangının otelin 4. katında bulunan restoranda başladığını belirledi. Savcılığın bulgularına göre, oteldeki alarm sistemi yangın sırasında faaliyet göstermedi. Ayrıca, yangını söndürmek için kullanılan yağmurlama sistemi ise mevcut değildi. Bu ihmaller zinciri, yürekleri daha da sızlattı.
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Acil Durum Yönetimi ve İş Güvenliği Uzmanı Hacı Latif İşcen kendi gördüğü ihmalleri sıraladı.
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"En büyük gaf, yangın merdivenlerinin halılarla kaplı olması." diyen İşcen insanların kaçması gereken yerlerde alevler olduğunu söyledi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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