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Kartalkaya'daki Yangın Faciasının 3. Gününde Tatilcilerin Kayak Yapmaya Devam Ettiği Görüldü

Kartalkaya'daki Yangın Faciasının 3. Gününde Tatilcilerin Kayak Yapmaya Devam Ettiği Görüldü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.01.2025 - 16:41 Son Güncelleme: 23.01.2025 - 16:56

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Bolu'daki yangın faciasının üzerinden 3 gün geçti. Faciada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenazeleri memleketlerinde toprağa verildi. Yangının ardından ortaya acı görüntüler ve acı olaylar da çıktı. Ortaya çıkan ihmaller, yürekleri bir kere daha dağladı. Tüm bunların yanında bir taraftan bölgede hayat da yeniden başladı.

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Bölgedeki kayak pistlerinde tatilcilerin kayak yapmaya devam ettiği görüldü.

Bölgedeki kayak pistlerinde tatilcilerin kayak yapmaya devam ettiği görüldü.

Yangın faciasının yaşandığı Grand Kartal Otel’e ait kayak pislerinde ise sessizlik hakim.

Yangın faciasının yaşandığı Grand Kartal Otel’e ait kayak pislerinde ise sessizlik hakim.

İşte o görüntüler;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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