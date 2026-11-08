Trafikte Kaynak Yapmaya Çalışan Dolmuşa Otobüs Şoförü Dersini Verdi
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Yoğun trafikte sıraya girmeyip diğer araçların önüne geçmeye çalışan dolmuş şoförü, belediye otobüsünün kararlı hamlesiyle geri adım atmak zorunda kaldı. Çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan o görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Buradan izleyebilirsiniz:
Olay, trafiğin yoğun olduğu bir cadde üzerinde meydana geldi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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