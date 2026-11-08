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Trafikte Kaynak Yapmaya Çalışan Dolmuşa Otobüs Şoförü Dersini Verdi

Trafikte Kaynak Yapmaya Çalışan Dolmuşa Otobüs Şoförü Dersini Verdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.11.2026 - 11:20
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Yoğun trafikte sıraya girmeyip diğer araçların önüne geçmeye çalışan  dolmuş şoförü, belediye otobüsünün kararlı hamlesiyle geri adım atmak zorunda kaldı. Çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan o görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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Olay, trafiğin yoğun olduğu bir cadde üzerinde meydana geldi.

Olay, trafiğin yoğun olduğu bir cadde üzerinde meydana geldi.

Kuyrukta bekleyen araçları sollayarak araya girerek çalışan dolmuş şoförü, halk otobüsünün manevrasıyla karşılaştı. Dolmuşun önünü keserek ilerlemesine izin vermeyen belediye otobüsü şoförü, dolmuşu sıkıştırdı. Karşı şeritten gelen araçların da gelmesiyle caddede kısa süreli kilitlenme yaşanırken, otobüsün geri çekilmemesi üzerine kaynak yapmaya çalışan dolmuş şoförü geri manevra yapmak zorunda kaldı. O anlar balkondaki bir mahalle sakini tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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