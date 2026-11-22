Vücuttaki Yağ Göbek ve Kalçada Toplanırken Dirsek ve Dizi Neden Atlıyor?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yağ dokusu vücudun her bölgesine eşit dağılmıyor. Kalça, basen ve karında daha çok birikirken dirsek ve dizde oran düşük kalıyor. Bilim insanları bu dağılımda genetik, hormonlar ve yaşın rol oynadığını belirtiyor. Araştırmacılar konuyu hem anatomi hem de binlerce yıllık insanlık tarihi üzerinden inceliyor.
Yağın iki ayrı türü var.
Yağın nerede toplanacağını üç etken belirliyor.
Dirsek ve dizde yağ birikmemesinin olası nedeni hareket.
İnsan diğer memelilerden daha fazla yağ taşıyor.
28 bin yıllık heykelcikler ne anlatıyor?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın