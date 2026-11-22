İç organların çevresinde biriken visseral yağ, organları saran koruyucu bir tabaka görevi görüyor. Deri altı yağ dokusu ise cilt ile kaslar arasında yer alıyor, vücudu darbelere karşı korurken ısı kaybını da azaltıyor. Yağ dokuları ayrıca açlık ve tokluk hissini, enerji kullanımını düzenleyen hormonların üretiminde ve işleyişinde rol oynuyor.

Bir başka ayrım beyaz ve kahverengi yağ arasında yapılıyor. Beyaz yağ başta enerji depolamak olmak üzere çeşitli işlevler üstlenirken kahverengi yağ soğuk havalarda ısı üretiyor. Bebeklerde vücut sıcaklığını korumak için daha fazla kahverengi yağ bulunuyor. Yaş ilerledikçe miktarı azalan bu doku yetişkinlerde ağırlıklı olarak köprücük kemiğinin üzerinde ve aort gibi büyük damarların çevresinde yer alıyor.