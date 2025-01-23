Bir Otel Çalışanı Yangın Anında Yaşananları Anlattı: "Kıyamet Gibi Bir Görüntü Vardı"

21 Ocak gecesi tüm Türkiye'nin yüreği Bolu'dan gelen acı haberle yandı. Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, 78 vatandaşımızı hayattan kopardı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız memleketlerinde toprağa verildi. Olayın ardından tüm gözler yetkililerden gelecek habere çevrildi. Yangının ardından ihmal haberleri de peş peşe geldi.
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Bir otel çalışanı, yangının çıktığı gece yaşananları anlattı.
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"Dışarı çıktığımızda kıyamet gibi bir görüntü vardı." diyen Mehmet Can Gezici isimli çalışan insanlar, çocuklarını belki hayatta kalabilirler diye camdan atmak zorunda kaldılar. Ancak kurtulan pek olmadı." dedi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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