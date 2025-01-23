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Facianın Acı Manzaraları: Otelin Önündeki Araçlar Sahipleri Olmadığı İçin İş Makineleri ile Kaldırıldı

Facianın Acı Manzaraları: Otelin Önündeki Araçlar Sahipleri Olmadığı İçin İş Makineleri ile Kaldırıldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.01.2025 - 17:29

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Bolu'da meydana gelen yangın faciasının üzerinden 3 gün geçti. 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği facianın, 4 kattaki restoran bölümünde çıktığı öğrenildi. Tespitin ardından 4 kişi gözaltına alındı. Faciada pek çok ihmalin olduğu da ortaya çıktı. Öte yandan otelin çevresinden de kahreden görüntüler gelmeye başladı. Tatilcilerin kayak yapmaya devam ettiği görüntüler tepki çekti.

Burada paylaşmıştık;

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Otelin önündeki araçların, sahipleri olmadığı için iş makineleri ile kaldırıldığı görüldü.

Otelin önündeki araçların, sahipleri olmadığı için iş makineleri ile kaldırıldığı görüldü.

Binbir hevesle tatile gelen insanların ardından ortaya çıkan bu görüntüler yürekleri bir kere daha dağladı.

Binbir hevesle tatile gelen insanların ardından ortaya çıkan bu görüntüler yürekleri bir kere daha dağladı.

İşte o görüntüler;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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