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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Yangından Kendisini Sorumlu Tutan Kültür ve Turizm Bakanına Çağrı Yaptı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Yangından Kendisini Sorumlu Tutan Kültür ve Turizm Bakanına Çağrı Yaptı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.01.2025 - 22:24 Son Güncelleme: 22.01.2025 - 22:27

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Bolu'da meydana gelen yangın felaketi tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi. Felaketin ardından pek çok ihmal de ortaya çıktı. Elbette tüm gözler yetkililerden gelecek açıklamalara çevrildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yandından Bolu Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerini suçlayan Kültür ve Turizm Bakanı'nı, yaptığı bir açıklama ile yalanlamıştı. 

Özcan, oteli denetleme yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda olduğunu, çünkü otelin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ruhsatlandırıldığını açıkladı. Bolu Belediyesi'nden alınan yangın yeterlilik belgesinin ise 2007 yılında verildiğini, o dönemde Bolu Belediyesi'nin AKP'de olduğunu söyledi.

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Tanju Özcan, felaketten kendisini sorumlu tutanları canlı yayına davet etti ve istedikleri herhangi bir kanalda canlı yayını gerçekleştirebileceklerini söyledi.

Tanju Özcan, felaketten kendisini sorumlu tutanları canlı yayına davet etti ve istedikleri herhangi bir kanalda canlı yayını gerçekleştirebileceklerini söyledi.

"O masadan biri istifa ile kalkar." diyen Özcan, sorumlu kendisi olsa kesinlikle istifa edeceğini belirtti.

"O masadan biri istifa ile kalkar." diyen Özcan, sorumlu kendisi olsa kesinlikle istifa edeceğini belirtti.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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