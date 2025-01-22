Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Yangından Kendisini Sorumlu Tutan Kültür ve Turizm Bakanına Çağrı Yaptı

Bolu'da meydana gelen yangın felaketi tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi. Felaketin ardından pek çok ihmal de ortaya çıktı. Elbette tüm gözler yetkililerden gelecek açıklamalara çevrildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yandından Bolu Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerini suçlayan Kültür ve Turizm Bakanı'nı, yaptığı bir açıklama ile yalanlamıştı.

Özcan, oteli denetleme yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda olduğunu, çünkü otelin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ruhsatlandırıldığını açıkladı. Bolu Belediyesi'nden alınan yangın yeterlilik belgesinin ise 2007 yılında verildiğini, o dönemde Bolu Belediyesi'nin AKP'de olduğunu söyledi.