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Stand Up'ta Sorulara Aynı Anda Aynı Cevabı Veren İkizler Gündem Oldu

Stand Up'ta Sorulara Aynı Anda Aynı Cevabı Veren İkizler Gündem Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.11.2026 - 10:30
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İkizlerin arasında görünmez bir bağ olduğuna inananların sayısı az değil. Mahalle Stand Up gösterisinden paylaşılan yeni bir video da bu inancı yeniden gündeme getirdi. Gösteride seyircilerle sohbet eden komedyen, seyirciler arasındaki ikizlere sorular sordu. İkizler her soruya aynı anda ve aynı kelimelerle cevap verince salon kahkahaya boğuldu. İkizlerin sanki birbirine Bluetooth ile bağlıymış gibi konuşması izleyenleri hem güldürdü hem de şaşırttı.

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İkizlerin, sanki daha önce anlaşmışlar gibi aynı cevapları vermesi gündem oldu

İkizlerin, sanki daha önce anlaşmışlar gibi aynı cevapları vermesi gündem oldu

Mahalle Stand Up, komedyenin sahneden inip seyircilerle sohbet ettiği, doğaçlama anlarıyla öne çıkan bir gösteri. İkizlerin olduğu an da gösterinin en çok konuşulan kesitlerinden biri oldu. Video ilk olarak Efe Günaydı'nın TikTok hesabında paylaşıldı, kısa sürede X'e de taşındı ve yüz binlerce kez izlendi. Kimi kullanıcılar ikizlerin uyumuna hayran kaldı, kimileri ise kendi kardeşleriyle yaşadıkları benzer anları paylaştı.

O anlara buradan ulaşabilirsiniz:

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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