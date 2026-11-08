Stand Up'ta Sorulara Aynı Anda Aynı Cevabı Veren İkizler Gündem Oldu
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İkizlerin arasında görünmez bir bağ olduğuna inananların sayısı az değil. Mahalle Stand Up gösterisinden paylaşılan yeni bir video da bu inancı yeniden gündeme getirdi. Gösteride seyircilerle sohbet eden komedyen, seyirciler arasındaki ikizlere sorular sordu. İkizler her soruya aynı anda ve aynı kelimelerle cevap verince salon kahkahaya boğuldu. İkizlerin sanki birbirine Bluetooth ile bağlıymış gibi konuşması izleyenleri hem güldürdü hem de şaşırttı.
İkizlerin, sanki daha önce anlaşmışlar gibi aynı cevapları vermesi gündem oldu
O anlara buradan ulaşabilirsiniz:
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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