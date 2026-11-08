Stand Up'ta Sorulara Aynı Anda Aynı Cevabı Veren İkizler Gündem Oldu

Mahalle Stand Up, komedyenin sahneden inip seyircilerle sohbet ettiği, doğaçlama anlarıyla öne çıkan bir gösteri. İkizlerin olduğu an da gösterinin en çok konuşulan kesitlerinden biri oldu. Video ilk olarak Efe Günaydı'nın TikTok hesabında paylaşıldı, kısa sürede X'e de taşındı ve yüz binlerce kez izlendi. Kimi kullanıcılar ikizlerin uyumuna hayran kaldı, kimileri ise kendi kardeşleriyle yaşadıkları benzer anları paylaştı.