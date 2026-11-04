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Devletten Gizli 18 Yıl Boyunca Çöplerden Dev Bir Bahçe Yaptı

Devletten Gizli 18 Yıl Boyunca Çöplerden Dev Bir Bahçe Yaptı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.11.2026 - 19:48
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Hindistan'ın Chandigarh kentinde yol müfettişi olarak çalışan Nek Chand, yıllarca geceleri gizlice çalışarak atıklardan dev bir heykel bahçesi yaptı. Yetkililerden saklanan bahçe 1976'da ortaya çıktı. Yıkılması gündeme gelen Kaya Bahçesi, her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği bir yere dönüştü.

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Geceleri bisikletiyle ormana gidip heykel yaptı

Geceleri bisikletiyle ormana gidip heykel yaptı

Kendi kendini yetiştirmiş bir heykeltıraş olan Nek Chand, 1950'lerde bahçeyi bir hobi olarak yapmaya başladı. Gündüzleri yol müfettişi olarak çalışıyor, geceleri bisikletiyle devlete ait bir ormanlık alana gidiyordu. Hindistan ile Pakistan'ın ayrılmasının ardından yapılan inşaatlardan kalan atıkları topluyordu. Kırık çömlekler, cam, fayanslar ve kırık lavabolar heykellerinin malzemesi oldu.

Chand, 'İnsanların çöp dediği şeyde güzellik ve sanat gördüm' diyor. Bahçeyi yaklaşık 20 yıl boyunca yetkililerden saklamayı başardı. Gece karanlığında ormanda çalışmaktan korkmadığını da söylüyor. 'Ben hiçbir şeyden korkmam. Korksaydım gecenin bir yarısı ormanda nasıl çalışırdım?'

Halkın tepkisi bahçeyi yıkılmaktan kurtardı

Halkın tepkisi bahçeyi yıkılmaktan kurtardı

Bahçe 1976'da yetkililer tarafından fark edildi. Yetkililer, Chand'ın katı arazi yasalarını çiğnediğini söyleyip bahçeyi yıkmakla tehdit etti. Ancak halkın büyük tepkisi üzerine bahçe korundu. Chand da yeni açılan Kaya Bahçesi'nin başına getirildi. Sonraki yıllarda elektrik prizleri, düğmeler, bilezikler ve bisiklet kadrolarını da eserlerinde kullandı.

Sekiz hektarlık alana yayılan bahçeyi her gün yaklaşık 3 bin kişi ziyaret ediyor. Bahçenin bakımı için 1997'de Nek Chand Vakfı kuruldu. Chand'ın heykelleri Washington'daki Ulusal Çocuk Müzesi ve New York'taki Amerikan Halk Sanatı Müzesi gibi müzelerde de sergileniyor. Vakfın gönüllülerinden Alan Cesarno, bahçeyi 'Bir fantastik krallığın çocuk gözüyle yapılmış hali' olarak tanımlıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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