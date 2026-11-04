Devletten Gizli 18 Yıl Boyunca Çöplerden Dev Bir Bahçe Yaptı

Kendi kendini yetiştirmiş bir heykeltıraş olan Nek Chand, 1950'lerde bahçeyi bir hobi olarak yapmaya başladı. Gündüzleri yol müfettişi olarak çalışıyor, geceleri bisikletiyle devlete ait bir ormanlık alana gidiyordu. Hindistan ile Pakistan'ın ayrılmasının ardından yapılan inşaatlardan kalan atıkları topluyordu. Kırık çömlekler, cam, fayanslar ve kırık lavabolar heykellerinin malzemesi oldu.

Chand, 'İnsanların çöp dediği şeyde güzellik ve sanat gördüm' diyor. Bahçeyi yaklaşık 20 yıl boyunca yetkililerden saklamayı başardı. Gece karanlığında ormanda çalışmaktan korkmadığını da söylüyor. 'Ben hiçbir şeyden korkmam. Korksaydım gecenin bir yarısı ormanda nasıl çalışırdım?'