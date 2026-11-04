Devletten Gizli 18 Yıl Boyunca Çöplerden Dev Bir Bahçe Yaptı
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Hindistan'ın Chandigarh kentinde yol müfettişi olarak çalışan Nek Chand, yıllarca geceleri gizlice çalışarak atıklardan dev bir heykel bahçesi yaptı. Yetkililerden saklanan bahçe 1976'da ortaya çıktı. Yıkılması gündeme gelen Kaya Bahçesi, her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği bir yere dönüştü.
Geceleri bisikletiyle ormana gidip heykel yaptı
Halkın tepkisi bahçeyi yıkılmaktan kurtardı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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