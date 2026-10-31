Kadınların Bir Erkekte Ne Aradığını Araştırdılar: Sonuçlar Şaşırttı
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ABD'de 2.000 yetişkinle yapılan bir ankete göre kadınların çoğu, baskın 'alfa erkek' yerine destekleyici ve duygularını açabilen bir partner istiyor. Anketi, ilişkide ilk adımı atmak isteyen kadınlara yönelik bir flört uygulaması yaptırdı. Sonuçlar, sosyal medyada yükselen alfa erkek söylemiyle çelişiyor.
Kadınların yüzde 63'ü alfa erkek yerine duygusal olarak yanında olan bir partner istiyor
Eski araştırmalar da baskınlığın tek başına çekicilik getirmediğini gösteriyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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