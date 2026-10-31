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Kadınların Bir Erkekte Ne Aradığını Araştırdılar: Sonuçlar Şaşırttı

Kadınların Bir Erkekte Ne Aradığını Araştırdılar: Sonuçlar Şaşırttı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.10.2026 - 14:49
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ABD'de 2.000 yetişkinle yapılan bir ankete göre kadınların çoğu, baskın 'alfa erkek' yerine destekleyici ve duygularını açabilen bir partner istiyor. Anketi, ilişkide ilk adımı atmak isteyen kadınlara yönelik bir flört uygulaması yaptırdı. Sonuçlar, sosyal medyada yükselen alfa erkek söylemiyle çelişiyor.

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Kadınların yüzde 63'ü alfa erkek yerine duygusal olarak yanında olan bir partner istiyor

Kadınların yüzde 63'ü alfa erkek yerine duygusal olarak yanında olan bir partner istiyor

Ekim ayında 2.000 ABD'li yetişkinle yapılan ankette kadınların yüzde 63'ü destekleyici ve duygusal olarak ulaşılabilir bir partneri alfa erkeğe tercih ettiğini söyledi. Yüzde 54'ü alfa erkekle ilişkinin genellikle onun kendi ihtiyaçlarını öne koyması anlamına geldiğini düşünüyor. Yüzde 45'e göre alfa erkekler yalnızca kurgu dünyasında çekici. Baskın bir partnerle ilgilenenlerin oranı yüzde 9'da, kontrolcü birini isteyenlerin oranı ise yüzde 3'te kaldı.

Erkeklerin yüzde 37'si sosyal medyanın kendilerini baskın davranmaya ittiğini söyledi. Yüzde 35'i, partnerinin liderliği almasına izin verse arkadaşlarının onunla dalga geçeceğini düşünüyor. Yaklaşık 10 erkekten 4'ü de duygularını açmanın partneri tarafından iyi karşılanmayacağından endişe ediyor.

Eski araştırmalar da baskınlığın tek başına çekicilik getirmediğini gösteriyor

Eski araştırmalar da baskınlığın tek başına çekicilik getirmediğini gösteriyor

Alfa kavramı, kurt sürüleri üzerine 1970'te yayımlanan bir kitapla yaygınlaştı. Kitabın yazarı biyolog L. David Mech, sonraki çalışmalarında doğadaki sürülerin çoğunlukla bir aile olduğunu gördü ve bu terimlere karşı çıktı. Kitap 2022'de baskıdan kaldırıldı.

1995'te 348 kişiyle yapılan üç çalışmada da baskınlığın tek başına erkekleri daha çekici yapmadığı görüldü. Kadınlar nazik ve yardımsever erkekleri daha arzu edilir buldu. 2011'de 124 kişiyle yapılan bir başka çalışmada ise uyumlu partneri olanların genel olarak daha mutlu olduğu ortaya çıktı.

Anketi yaptıran uygulama, kadınların ilişkide öncü olmasını savunuyor. Yani sonuçlarla doğrudan bir çıkar ilişkisi bulunuyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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