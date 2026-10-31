Kadınların Bir Erkekte Ne Aradığını Araştırdılar: Sonuçlar Şaşırttı

Ekim ayında 2.000 ABD'li yetişkinle yapılan ankette kadınların yüzde 63'ü destekleyici ve duygusal olarak ulaşılabilir bir partneri alfa erkeğe tercih ettiğini söyledi. Yüzde 54'ü alfa erkekle ilişkinin genellikle onun kendi ihtiyaçlarını öne koyması anlamına geldiğini düşünüyor. Yüzde 45'e göre alfa erkekler yalnızca kurgu dünyasında çekici. Baskın bir partnerle ilgilenenlerin oranı yüzde 9'da, kontrolcü birini isteyenlerin oranı ise yüzde 3'te kaldı.

Erkeklerin yüzde 37'si sosyal medyanın kendilerini baskın davranmaya ittiğini söyledi. Yüzde 35'i, partnerinin liderliği almasına izin verse arkadaşlarının onunla dalga geçeceğini düşünüyor. Yaklaşık 10 erkekten 4'ü de duygularını açmanın partneri tarafından iyi karşılanmayacağından endişe ediyor.