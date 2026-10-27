Dul Maaşı İçin Aynı Adamla 12 Kez Evlenip Boşandı
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35 yılda 12 kez evlenip boşandılar
Son boşanmada maaş bağlanmadı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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