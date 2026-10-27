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Yaşam
Dul Maaşı İçin Aynı Adamla 12 Kez Evlenip Boşandı

Dul Maaşı İçin Aynı Adamla 12 Kez Evlenip Boşandı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 17:35
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Avusturya'nın Graz kentinde 73 yaşındaki bir kadın, dul maaşını kaybetmemek için ikinci eşiyle 35 yıl içinde 12 kez evlenip boşandı. Polisin Aralık 2024'te açıkladığı soruşturmada emeklilik kurumunun zararı 326 bin avroyu aştı.

Kaynak 1, Kaynak 2

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35 yılda 12 kez evlenip boşandılar

35 yılda 12 kez evlenip boşandılar

Kadın, ikinci eşiyle ilk kez 1982'de evlendi ve 6 yıl sonra ondan boşandı. Boşanmanın ardından yeniden dul maaşı almaya hak kazandı. Çift, 2022'ye kadar aynı yöntemi 11 kez daha tekrarladı.

Her boşanmanın ardından 2,5 yıllık bekleme süresi dolunca kadına sırayla dul maaşı ya da yıllık maaşın 2,5 katı tutarında toplu ödeme yapıldı. Soruşturmada ifadesine başvurulan kişiler, çiftin bu süre boyunca hiç ayrı yaşamadığını ve örnek bir evlilik sürdürdüğünü anlattı.

Son boşanmada maaş bağlanmadı

Son boşanmada maaş bağlanmadı

Mayıs 2022'deki son boşanmanın ardından emeklilik sigortası kurumu dul maaşını yeniden bağlamayı reddetti. Kadın karara itiraz etti ama dava Yüksek Mahkeme'de de kaybedildi. Mahkeme 12 Mart 2024'te, evlilik hiç bozulmadığı halde yalnızca dul maaşı almak için aynı kişiyle tekrar tekrar evlenip boşanmanın hakkın kötüye kullanılması olduğuna hükmetti.

Kararın ardından polis soruşturma başlattı. İfade vermeyi reddeden çift, ağır nitelikli dolandırıcılık şüphesiyle Graz Savcılığı'na bildirildi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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