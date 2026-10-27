Dul Maaşı İçin Aynı Adamla 12 Kez Evlenip Boşandı

Kadın, ikinci eşiyle ilk kez 1982'de evlendi ve 6 yıl sonra ondan boşandı. Boşanmanın ardından yeniden dul maaşı almaya hak kazandı. Çift, 2022'ye kadar aynı yöntemi 11 kez daha tekrarladı.

Her boşanmanın ardından 2,5 yıllık bekleme süresi dolunca kadına sırayla dul maaşı ya da yıllık maaşın 2,5 katı tutarında toplu ödeme yapıldı. Soruşturmada ifadesine başvurulan kişiler, çiftin bu süre boyunca hiç ayrı yaşamadığını ve örnek bir evlilik sürdürdüğünü anlattı.