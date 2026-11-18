Gizem Güven, 3 yaşından itibaren reklam filmlerinde rol aldı ve çocuk yaşta ekrana adım attı. Şöhret yolculuğu ise henüz 8 yaşındayken Teoman'ın “İstanbul'da Sonbahar” klibinde oynamasıyla başladı. Klipteki oyunculuğunun beğenilmesinin ardından önce Sihirli Annem'e, ardından Selena dizisine seçildi.

Sihirli Annem'de Ceren karakterine hayat veren Güven, Selena'da ise Leyla'yı canlandırdı. Bu iki dizi, 2000'li yılların çocuk ve gençlerinin hafızalarında yer eden yapımlar arasında.