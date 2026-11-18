Selena'nın Leyla'sı Gizem Güven ile Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay 22 Yıl Sonra Aynı Karede
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2000'li yılların sevilen çocuk yıldızlarından Gizem Güven ile Furkan Kızılay, tam 22 yıl sonra aynı karede buluştu. Selena'nın Leyla'sı olarak tanınan Gizem Güven, sosyal medya hesabından Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay ile çocukluk karelerini bugünkü halleriyle birleştirdiği bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımın altına düştüğü “Biraz zaman geçmiş olabilir. 22 yıl kadar” notu kısa sürede büyük ilgi gördü ve 2000'li yılların dizileriyle büyüyen hayranlarını duygulandırdı. İkilinin yeni karelerindeki sıcak gülümsemenin yıllara rağmen değişmediği de takipçilerin dikkatinden kaçmadı.
Gizem Güven, Sihirli Annem'in Ceren'i ve Selena'nın Leyla'sı olarak hafızalara kazındı.
Furkan Kızılay, Çocuklar Duymasın'daki Havuç rolüyle tanındı.
Gizem Güven'in paylaşımına düştüğü "Biraz zaman geçmiş olabilir. 22 yıl kadar" notu duygulandırdı.
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