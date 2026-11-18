Çoğu satıcı bir ürünü satmak için elinden geleni yapar. Namdaemun Atkıcısı ise tam tersini yapıyor: Müşterilerin isteklerinden yakınıyor, alışveriş alışkanlıklarıyla dalga geçiyor, hatta zaman zaman bu işi bırakmanın daha iyi olacağını ima ediyor.

Sosyal medyada yayılan bir videoda müşterilere, burada sadece kalitesiz mallar satıldığını bilerek gelip gelmediklerini, atkıları köpek kulübelerine mi alacaklarını soruyor. Korea JoongAng Daily'ye göre müşterilerine 'Size yakışmadı, almayın' ve 'Paranızı harcamayın' dediği kısa videolar da büyük ilgi gördü.

Atkılar zaten lüks bir ürün değil: Altı tanesi 10 bin won, yani yaklaşık 7 dolar.