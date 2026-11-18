Müşterilerine "Sakın Almayın" Diyen Seullü Satıcı Viral Oldu: Dükkanının Önünde Kuyruk Var
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Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir esnaf, müşterilerine ürünlerini almamalarını söyleyerek sosyal medyanın yeni yıldızı oldu.
İnternette 'Namdaemun Atkıcısı' olarak bilinen satıcı, ürünlerini övmek yerine müşterileri atkıya ihtiyaçları olmadığına ikna etmeye çalışıyor. CNN'e göre bu ters satış taktiği işe yarıyor; yüzlerce kişi onu görmek için dükkânına akın ediyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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