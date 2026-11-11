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Yakışıklı Mısırcı Alper Temel'in Bir Marka İçin Poz Verip Aldığı Ücret İddiası Sosyal Medyada Gündem Oldu

Yakışıklı Mısırcı Alper Temel'in Bir Marka İçin Poz Verip Aldığı Ücret İddiası Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
11.11.2026 - 17:04
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Karaköy'de mısır ve kestane satarken sosyal medyada tanınan Alper Temel, 'Yakışıklı Mısırcı' lakabıyla dünya genelinde ilgi görmüştü. Daha önce Çin'de çekilen bir reklam için 6,5 milyon lira aldığı iddia edilmiş, Temel reklam çalışmasının gerçek olduğunu söylerken bu rakamı kabul etmemişti. Şimdi ise Temel'in ünlü bir markanın fotoğraf çekiminde model olarak yer alıp karşılığında 1 milyon TL aldığı iddia edildi.

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Alper Temel, Karaköy'deki mısır ve kestane tezgahıyla fenomen oldu.

Alper Temel, Karaköy'deki mısır ve kestane tezgahıyla fenomen oldu.

Alper Temel, Karaköy'deki tezgâhında közlediği mısır ve kestaneyle önce İstanbul'da, ardından dünya genelinde ilgi topladı. Bir turistin paylaştığı video sayesinde adı duyulan Temel, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Çin'deki reklam çalışması için 6,5 milyon lira aldığı iddia edilmişti.

Çin'deki reklam çalışması için 6,5 milyon lira aldığı iddia edilmişti.

Temel, Çinli bir mısır markasının daveti üzerine Çin'e gitmişti. 22 Ekim'de sosyal medyada bu çalışma karşılığında 6,5 milyon liralık bir sözleşme imzaladığı yönünde paylaşımlar dolaştı. Temel, 'Reklam yaptık bu doğru' dedi ancak rakamın içinde bulunduğu haberlerin yalan olduğunu söyledi. Gerçek tutarı paylaşmadı.

Şimdi de bir markanın fotoğraf çekimi karşılığında 1 milyon TL aldığı öne sürüldü.

Şimdi de bir markanın fotoğraf çekimi karşılığında 1 milyon TL aldığı öne sürüldü.

Son iddiaya göre Temel, ünlü bir markanın fotoğraf çekiminde model olarak yer aldı ve karşılığında 1 milyon TL ücret aldı. Markanın adı açıklanmadı, rakamın dayanağı da gösterilmedi, ancak o iddia kısa sürede gündeme oturdu!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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