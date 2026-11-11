Yakışıklı Mısırcı Alper Temel'in Bir Marka İçin Poz Verip Aldığı Ücret İddiası Sosyal Medyada Gündem Oldu

Karaköy'de mısır ve kestane satarken sosyal medyada tanınan Alper Temel, 'Yakışıklı Mısırcı' lakabıyla dünya genelinde ilgi görmüştü. Daha önce Çin'de çekilen bir reklam için 6,5 milyon lira aldığı iddia edilmiş, Temel reklam çalışmasının gerçek olduğunu söylerken bu rakamı kabul etmemişti. Şimdi ise Temel'in ünlü bir markanın fotoğraf çekiminde model olarak yer alıp karşılığında 1 milyon TL aldığı iddia edildi.