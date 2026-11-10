Rojda Demirer'in Yüzüne Yaptırdığı İddia Edilen İşlemin Öncesi ve Sonrası Fotoğrafları Dikkat Çekti
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Melekler Korusun ve Maraşlı gibi dizilerle tanınan Rojda Demirer'in iki farklı açıdan çekilen fotoğrafları yan yana geldi. Çene dolgusu yaptırdığı iddia edilen oyuncunun öncesi ve sonrası olarak paylaşılan karelerinde en belirgin fark profil pozunda görülüyor. Önden çekilen fotoğraflarda ise çene ucundaki değişim daha hafif görünüyor.
Rojda Demirer'in ekran yolculuğu çocuk yaşta radyoda başladı.
Rojda Demirer'in yüzüne yaptırdığı iddia edilen işlem sonrası yaşanan değişim dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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