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Rojda Demirer'in Yüzüne Yaptırdığı İddia Edilen İşlemin Öncesi ve Sonrası Fotoğrafları Dikkat Çekti

Rojda Demirer'in Yüzüne Yaptırdığı İddia Edilen İşlemin Öncesi ve Sonrası Fotoğrafları Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
10.11.2026 - 17:47
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Melekler Korusun ve Maraşlı gibi dizilerle tanınan Rojda Demirer'in iki farklı açıdan çekilen fotoğrafları yan yana geldi. Çene dolgusu yaptırdığı iddia edilen oyuncunun öncesi ve sonrası olarak paylaşılan karelerinde en belirgin fark profil pozunda görülüyor. Önden çekilen fotoğraflarda ise çene ucundaki değişim daha hafif görünüyor.

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Rojda Demirer'in ekran yolculuğu çocuk yaşta radyoda başladı.

Rojda Demirer'in ekran yolculuğu çocuk yaşta radyoda başladı.

Rojda Demirer, henüz sekiz yaşındayken TRT Ankara Radyosu'nun Çocuk Saati sınavını kazanarak mikrofon karşısına geçti. Çocuk programları ve seslendirmeyle başlayan kariyerini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda aldığı tiyatro eğitimiyle sürdürdü. Mezuniyetinin ardından Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. 

Televizyonda ise izleyicinin hafızasında farklı karakterlerle yer etti. Melekler Korusun'da Esin'i, Geniş Aile'de Zeynep'i, Maraşlı'da ise Firuzan'ı canlandırdı. Oyunculuğun yanı sıra kız kardeşi Ruken Demirağ ile el yapımı çikolata işine de giren Demirer, bu kez yan yana getirilen iki fotoğraf serisiyle dikkat çekti.

Rojda Demirer'in yüzüne yaptırdığı iddia edilen işlem sonrası yaşanan değişim dikkat çekti.

Rojda Demirer'in yüzüne yaptırdığı iddia edilen işlem sonrası yaşanan değişim dikkat çekti.

Çene dolgusu iddiasıyla öncesi ve sonrası olarak sunulan karşılaştırmada Demirer'in hem önden hem de yandan çekilmiş fotoğrafları yer alıyor. Aynı boğazlı kazakla çekilen kareler yan yana geldiğinde, önden bakışta sağdaki fotoğrafta çene ucunun biraz daha belirgin göründüğü fark ediliyor. Yandan çekilen karelerde ise farkı görmek daha kolay.

Profil karşılaştırmasının solundaki karede çene ucu daha yuvarlak görünürken, sağdaki karede biraz daha öne çıkıyor. İki fotoğrafı peş peşe inceleyince gözün takıldığı yer de alt dudakla çene ucu arasındaki çizgi oluyor. Oyuncudan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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