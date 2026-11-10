Rojda Demirer'in Yüzüne Yaptırdığı İddia Edilen İşlemin Öncesi ve Sonrası Fotoğrafları Dikkat Çekti

Çene dolgusu iddiasıyla öncesi ve sonrası olarak sunulan karşılaştırmada Demirer'in hem önden hem de yandan çekilmiş fotoğrafları yer alıyor. Aynı boğazlı kazakla çekilen kareler yan yana geldiğinde, önden bakışta sağdaki fotoğrafta çene ucunun biraz daha belirgin göründüğü fark ediliyor. Yandan çekilen karelerde ise farkı görmek daha kolay.

Profil karşılaştırmasının solundaki karede çene ucu daha yuvarlak görünürken, sağdaki karede biraz daha öne çıkıyor. İki fotoğrafı peş peşe inceleyince gözün takıldığı yer de alt dudakla çene ucu arasındaki çizgi oluyor. Oyuncudan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.