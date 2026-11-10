Manifest'i Çıkaran BIG5 Yarışmasına Bu Kez Berkcan Güven'in Kardeşi Katıldı
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İlk sezonunda Manifest'i müzik dünyasına kazandıran BIG5 Türkiye, bu kez bir erkek grubu kurmak için yarışmacıları sahneye çıkarıyor. Yeni sezonda dikkat çeken isimlerden biri de Berkcan Güven'in kardeşi Baran Güven oldu. Berkcan Güven'in Manifest üyesi Sueda Uluca ile ilişkisi de Baran'ın yarışmaya katılmasıyla yeniden gündeme geldi.
BIG5 Türkiye'nin ilk sezonundan Manifest çıktı.
Manifest üyesi Sueda Uluca ile Berkcan Güven'in ilişkisi de çok konuşulmuştu.
Bu kez BIG5 sahnesine Berkcan Güven'in kardeşi Baran Güven çıktı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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