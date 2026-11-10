Manifest'i Çıkaran BIG5 Yarışmasına Bu Kez Berkcan Güven'in Kardeşi Katıldı

Tolga Akış'ın öncülüğündeki BIG5 Türkiye, yeni bir müzik grubu kurmak için adayları bir araya getirdi. YouTube'da yayımlanan yarışmada adaylar ses ve dans performanslarının yanı sıra sahnede bir grup olarak ne kadar uyumlu olduklarıyla da değerlendiriliyor. İlk sezonun sonunda bir araya gelen yarışmacılar, Manifest adıyla müzik kariyerlerine başladı.

Yarışmanın ardından Manifest üyeleri hem şarkıları hem de sahne performanslarıyla gündeme gelirken grubun üyelerinden Sueda Uluca, özel hayatıyla da magazin gündemine girdi.