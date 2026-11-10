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Manifest'i Çıkaran BIG5 Yarışmasına Bu Kez Berkcan Güven'in Kardeşi Katıldı

Manifest'i Çıkaran BIG5 Yarışmasına Bu Kez Berkcan Güven'in Kardeşi Katıldı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
10.11.2026 - 16:16
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İlk sezonunda Manifest'i müzik dünyasına kazandıran BIG5 Türkiye, bu kez bir erkek grubu kurmak için yarışmacıları sahneye çıkarıyor. Yeni sezonda dikkat çeken isimlerden biri de Berkcan Güven'in kardeşi Baran Güven oldu. Berkcan Güven'in Manifest üyesi Sueda Uluca ile ilişkisi de Baran'ın yarışmaya katılmasıyla yeniden gündeme geldi.

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BIG5 Türkiye'nin ilk sezonundan Manifest çıktı.

BIG5 Türkiye'nin ilk sezonundan Manifest çıktı.

Tolga Akış'ın öncülüğündeki BIG5 Türkiye, yeni bir müzik grubu kurmak için adayları bir araya getirdi. YouTube'da yayımlanan yarışmada adaylar ses ve dans performanslarının yanı sıra sahnede bir grup olarak ne kadar uyumlu olduklarıyla da değerlendiriliyor. İlk sezonun sonunda bir araya gelen yarışmacılar, Manifest adıyla müzik kariyerlerine başladı. 

Yarışmanın ardından Manifest üyeleri hem şarkıları hem de sahne performanslarıyla gündeme gelirken grubun üyelerinden Sueda Uluca, özel hayatıyla da magazin gündemine girdi.

Manifest üyesi Sueda Uluca ile Berkcan Güven'in ilişkisi de çok konuşulmuştu.

Manifest üyesi Sueda Uluca ile Berkcan Güven'in ilişkisi de çok konuşulmuştu.

Sueda Uluca ile Berkcan Güven'in ilişkisi, Berkcan'ın aşkını açıkça dile getirmesiyle gündem olmuştu. Bir yanda BIG5'ın ilk sezonundan çıkan Manifest'in üyelerinden Sueda, diğer yanda dijital içerikleriyle tanınan Berkcan olunca çiftin paylaşımları da takipçilerin radarına girdi. Şimdi Güven ailesinden bir başka isim, doğrudan yarışmanın kendisiyle gündemde.

Bu kez BIG5 sahnesine Berkcan Güven'in kardeşi Baran Güven çıktı.

Bu kez BIG5 sahnesine Berkcan Güven'in kardeşi Baran Güven çıktı.

BIG5 Türkiye'nin erkek grubu yarışmasına katılan isimlerden biri de Berkcan Güven'in kardeşi Baran Güven oldu. Baran'ın yarışmaya katıldığına dair paylaşımlarda, abisinin Sueda Uluca ile ilişkisi nedeniyle iki sezon arasındaki bağlantı da dikkat çekti. Sueda'nın Manifest'e uzanan yolculuğunun başladığı yarışmada şimdi Baran, kurulacak erkek grubunda yer almak için yarışıyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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