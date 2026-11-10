Kubilay Kaan Kundakçı Davasında Gerekçeli Karar Çıktı: Aleyna Kalaycıoğlu'nun Beraat Gerekçesi Belli Oldu
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Sabah'tan Nazrin Malikova'nın haberine göre, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği olayla ilgili davada gerekçeli karar ortaya çıktı. Günaydın'ın ulaştığı karara göre mahkeme, Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraat gerekçesini ayrıntılı biçimde açıkladı.
Kaynak: Sabah/ Nazrin Malikova
Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği saldırıda karar verilmişti.
Mahkeme Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraat gerekçesini açıkladı.
Kundakçı ailesi karara itiraz edeceklerini duyurdu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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