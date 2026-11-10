Kubilay Kaan Kundakçı Davasında Gerekçeli Karar Çıktı: Aleyna Kalaycıoğlu'nun Beraat Gerekçesi Belli Oldu

Sabah'ın haberine göre gerekçeli kararda mahkeme, Kalaycıoğlu ile Kundakçı arasında bir husumet olmadığını belirtti. Kundakçı'nın, Kalaycıoğlu ile Vahap Canbay'ı barıştırmaya çalıştığına da dikkat çekildi.

Kararda, Kalaycıoğlu ile Kadayıfçıoğlu arasında araçtakilerin hedef alınacağını gösteren bir mesaj ya da konuşma bulunmadığı ifade edildi. Mahkemeye göre mesajlar, sanıkların araçtakilerle karşılaşmak istemediğini gösteriyordu. Cinayetin planlandığına dair somut delil, Kalaycıoğlu'nun hazırlığı ya da eyleme doğrudan katılımı da tespit edilemedi.