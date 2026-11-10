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Kubilay Kaan Kundakçı Davasında Gerekçeli Karar Çıktı: Aleyna Kalaycıoğlu'nun Beraat Gerekçesi Belli Oldu

Kubilay Kaan Kundakçı Davasında Gerekçeli Karar Çıktı: Aleyna Kalaycıoğlu'nun Beraat Gerekçesi Belli Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
10.11.2026 - 14:16
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Sabah'tan Nazrin Malikova'nın haberine göre, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği olayla ilgili davada gerekçeli karar ortaya çıktı. Günaydın'ın ulaştığı karara göre mahkeme, Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraat gerekçesini ayrıntılı biçimde açıkladı.

Kaynak: Sabah/ Nazrin Malikova

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Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği saldırıda karar verilmişti.

Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği saldırıda karar verilmişti.

21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, 19 Mart gecesi silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Davada Aleyna Kalaycıoğlu beraat etmiş, tetiği çeken Alaattin Kadayıfçıoğlu ise kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası almıştı.

Mahkeme Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraat gerekçesini açıkladı.

Mahkeme Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraat gerekçesini açıkladı.

Sabah'ın haberine göre gerekçeli kararda mahkeme, Kalaycıoğlu ile Kundakçı arasında bir husumet olmadığını belirtti. Kundakçı'nın, Kalaycıoğlu ile Vahap Canbay'ı barıştırmaya çalıştığına da dikkat çekildi.

Kararda, Kalaycıoğlu ile Kadayıfçıoğlu arasında araçtakilerin hedef alınacağını gösteren bir mesaj ya da konuşma bulunmadığı ifade edildi. Mahkemeye göre mesajlar, sanıkların araçtakilerle karşılaşmak istemediğini gösteriyordu. Cinayetin planlandığına dair somut delil, Kalaycıoğlu'nun hazırlığı ya da eyleme doğrudan katılımı da tespit edilemedi.

Kundakçı ailesi karara itiraz edeceklerini duyurdu.

Kundakçı ailesi karara itiraz edeceklerini duyurdu.

Nazrin Malikova'nın Sabah'ta yer alan haberine göre anne Ülker Kundakçı, 'Benim oğlumun azmettiricisi Aleyna'dır' dedi. Baba Cemil Kundakçı ise Günaydın'a yaptığı açıklamada beraat kararına itiraz edeceklerini söyleyerek 'Aleyna'nın güç gösterisi oğlumun ölümüne sebep oldu' ifadelerini kullandı.

Ailenin avukatı Gurbet Bilbay, Vahap Canbay'ın kamuoyuna yaptığı açıklamalar ile mahkemedeki ifadesi arasındaki farklara dikkat çekti. Bilbay, beraat kesinleşirse Kalaycıoğlu'nun tutuklu kaldığı süre için devletten tazminat talep edebileceğini de belirtti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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