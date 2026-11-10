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Sibil Çetinkaya'nın Londra'da Tavuk Haşlama Macerası Sosyal Medyanın Diline Düştü

Sibil Çetinkaya'nın Londra'da Tavuk Haşlama Macerası Sosyal Medyanın Diline Düştü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
10.11.2026 - 13:16
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Moda yönetimi okumak için Londra'ya taşınan Sibil Çetinkaya, bu kez mutfaktan yaptığı paylaşımla gündem oldu. Londra'daki evinde tavuk haşlamaya çalışan fenomen, ne yapacağını bilemeyince annesini arayıp adım adım tarif aldı. Çiğ tavukları hazırlarken söylediği “Çok hayvani geliyor yaptığım şey” sözü ise videonun en çok konuşulan anı oldu.

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Sibil Çetinkaya, 32 yaşında yeniden öğrenci olmak için Londra'ya taşındı.

Sibil Çetinkaya, 32 yaşında yeniden öğrenci olmak için Londra'ya taşındı.

YouTube'da yayımladığı seyahat ve günlük yaşam vloglarıyla tanınan Sibil Çetinkaya, son yıllarda moda haftalarından yaptığı paylaşımlar ve markalarla iş birlikleriyle de adından söz ettiriyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Medya ve İletişim Sistemleri okuyan Çetinkaya, dijital içerik üretmeye başlamadan önce bir süre TV8'de kamera arkasında çalıştı. Üniversite yıllarında değişim programıyla gittiği Londra'da oyunculuk eğitimi alan fenomenin yolu, yıllar sonra bu kez moda yönetimi okumak için yeniden aynı şehre düştü.

Sekiz aylığına Londra'ya yerleşen Çetinkaya, okulun ilk gününe nasıl hazırlandığını ve yeniden öğrenci olmanın heyecanını takipçileriyle paylaştı. Londra günlüklerine yeni evinden görüntüler de ekleyen Çetinkaya'nın bu kez en çok konuşulan paylaşımı mutfakta çekildi. Tavuk suyu çorbası yapmak için işe koyulan fenomen, tarifin ilk aşamasında annesinden yardım istedi.

Tavuk haşlamak için mutfağa girince annesini aradı.

Londra'daki evinde tavuk butlarını haşlamaya çalışan Sibil Çetinkaya, nereden başlayacağını bilemeyince telefonu eline alıp annesini aradı. Annesi bir yandan tavuğu ocağa nasıl koyacağını ve ateşi nasıl ayarlayacağını anlatırken Çetinkaya da telefondaki tarifle yemeği hazırlamaya çalıştı. Sıra çiğ tavukları hazırlamaya geldiğinde ise ağzından videoya damga vuran o cümle çıktı. “Çok hayvani geliyor yaptığım şey.”

Videonun ardından yorumlar da gecikmedi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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