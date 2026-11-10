Sibil Çetinkaya'nın Londra'da Tavuk Haşlama Macerası Sosyal Medyanın Diline Düştü
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Moda yönetimi okumak için Londra'ya taşınan Sibil Çetinkaya, bu kez mutfaktan yaptığı paylaşımla gündem oldu. Londra'daki evinde tavuk haşlamaya çalışan fenomen, ne yapacağını bilemeyince annesini arayıp adım adım tarif aldı. Çiğ tavukları hazırlarken söylediği “Çok hayvani geliyor yaptığım şey” sözü ise videonun en çok konuşulan anı oldu.
Sibil Çetinkaya, 32 yaşında yeniden öğrenci olmak için Londra'ya taşındı.
Tavuk haşlamak için mutfağa girince annesini aradı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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