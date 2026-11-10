Sibil Çetinkaya'nın Londra'da Tavuk Haşlama Macerası Sosyal Medyanın Diline Düştü

YouTube'da yayımladığı seyahat ve günlük yaşam vloglarıyla tanınan Sibil Çetinkaya, son yıllarda moda haftalarından yaptığı paylaşımlar ve markalarla iş birlikleriyle de adından söz ettiriyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Medya ve İletişim Sistemleri okuyan Çetinkaya, dijital içerik üretmeye başlamadan önce bir süre TV8'de kamera arkasında çalıştı. Üniversite yıllarında değişim programıyla gittiği Londra'da oyunculuk eğitimi alan fenomenin yolu, yıllar sonra bu kez moda yönetimi okumak için yeniden aynı şehre düştü.

Sekiz aylığına Londra'ya yerleşen Çetinkaya, okulun ilk gününe nasıl hazırlandığını ve yeniden öğrenci olmanın heyecanını takipçileriyle paylaştı. Londra günlüklerine yeni evinden görüntüler de ekleyen Çetinkaya'nın bu kez en çok konuşulan paylaşımı mutfakta çekildi. Tavuk suyu çorbası yapmak için işe koyulan fenomen, tarifin ilk aşamasında annesinden yardım istedi.