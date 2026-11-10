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Asmalı Konak'ın Sümbül Hanım'ı Selda Alkor'un Son Hali Sevenlerini Büyüledi

Asmalı Konak'ın Sümbül Hanım'ı Selda Alkor'un Son Hali Sevenlerini Büyüledi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
10.11.2026 - 17:46
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Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Selda Alkor'un güncel görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü. 83 yaşındaki usta oyuncunun son hali, sevenlerinden tam not aldı.

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Selda Alkor, Yeşilçam'dan dizilere uzanan yıllarca süren bir kariyere sahip.

Selda Alkor, Yeşilçam'dan dizilere uzanan yıllarca süren bir kariyere sahip.

3 Ocak 1943'te Konya'da dünyaya gelen Selda Alkor, Yeşilçam'ın tanınan yüzlerinden biri olarak biliniyor. Televizyon kariyerine 'Kartallar Yüksek Uçar' dizisindeki Hanımağa rolüyle başlayan oyuncu, 'Çemberimde Gül Oya'da Yurdanur karakterine hayat verdi.

Selda Alkor'u genç kuşaklara da tanıtan rol ise 2002-2004 yıllarında yayımlanan 'Asmalı Konak' dizisindeki Sümbül Karadağ oldu.

Selda Alkor'un güncel görüntüleri sevenlerinden büyük ilgi gördü.

Selda Alkor'un güncel görüntüleri sevenlerinden büyük ilgi gördü.

83 yaşındaki oyuncunun yeni kareleri, hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

Usta oyuncu bir süredir dizi ve film setlerinden uzakta. Uzun zamandır set hayatından uzak duran Selda Alkor'un sakin bir hayat sürdüğü belirtiliyor. Yeşilçam'ın sevilen isminin yıllara meydan okuyan görünümü, nostaljik dizilerin hayranlarının dikkatini çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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