Asmalı Konak'ın Sümbül Hanım'ı Selda Alkor'un Son Hali Sevenlerini Büyüledi

3 Ocak 1943'te Konya'da dünyaya gelen Selda Alkor, Yeşilçam'ın tanınan yüzlerinden biri olarak biliniyor. Televizyon kariyerine 'Kartallar Yüksek Uçar' dizisindeki Hanımağa rolüyle başlayan oyuncu, 'Çemberimde Gül Oya'da Yurdanur karakterine hayat verdi.

Selda Alkor'u genç kuşaklara da tanıtan rol ise 2002-2004 yıllarında yayımlanan 'Asmalı Konak' dizisindeki Sümbül Karadağ oldu.