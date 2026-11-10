Asmalı Konak'ın Sümbül Hanım'ı Selda Alkor'un Son Hali Sevenlerini Büyüledi
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Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Selda Alkor'un güncel görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü. 83 yaşındaki usta oyuncunun son hali, sevenlerinden tam not aldı.
Selda Alkor, Yeşilçam'dan dizilere uzanan yıllarca süren bir kariyere sahip.
Selda Alkor'un güncel görüntüleri sevenlerinden büyük ilgi gördü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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