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Aynı Anda 16 Şirketten Maaş Aldığı Ortaya Çıktı: İş Görüşmelerini Müşteri Toplantısı Diye Gösteriyordu

Aynı Anda 16 Şirketten Maaş Aldığı Ortaya Çıktı: İş Görüşmelerini Müşteri Toplantısı Diye Gösteriyordu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.10.2026 - 11:31
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Çin'in Hangzhou kentinde Guan Yue takma adıyla anılan bir kadın, Ağustos 2023'te bir iş görüşmesi sırasında gözaltına alındı. Kadının üç yıl boyunca aynı anda 16 şirkette işe girdiği, hiçbirinde gerçekten çalışmadan maaş aldığı iddia ediliyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Yeni iş görüşmelerinin fotoğraflarını müşteri toplantısı diye paylaştığı iddia ediliyor

Yeni iş görüşmelerinin fotoğraflarını müşteri toplantısı diye paylaştığı iddia ediliyor

Çin'de yayımlanan Xinmin Evening News gazetesinin haberine dayanan aktarımlarda, Guan'ın eşi Chen Qiang ile birlikte hareket ettiği öne sürülüyor. Guan'ın yeni bir şirkette iş görüşmesine girdiğinde fotoğraf çektiği, bu fotoğrafları çalıştığı öteki şirketlerin iş gruplarına müşteriyle görüşüyormuş gibi gönderdiği iddia ediliyor.

Guan'ın hangi şirkete ne zaman girdiğini, unvanlarını ve banka hesap numaralarını kağıda not ederek takip ettiği anlatılıyor. Çiftin yetişemedikleri iş tekliflerini reddetmek yerine başkalarına satarak komisyon aldığı da iddialar arasında.

Tek bir yanlış fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı

Tek bir yanlış fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı

Bir teknoloji şirketinin sahibi Liu Jian, Guan'ı ve ekibindeki yedi kişiyi yeni bir ürünü tanıtmaları için deneyimli satışçı olarak işe aldı. Üç aylık deneme süresinde tek bir satış yapamayan ekibi işten çıkardı, ekip tam maaş isteyince ödemeyi yaptı.

Kısa süre sonra Guan, başka bir şirketten istifa ettiğini gösteren bir fotoğrafı yanlışlıkla Liu'nun da bulunduğu iş gruplarına gönderdi. İstifa tarihi, Guan'ın Liu'nun şirketinde çalıştığı dönemle çakışıyordu. Şüphelenen Liu, Ocak 2023'te polise başvurdu.

Kazandığı parayla Şanghay'da villa aldığı öne sürülüyor

Kazandığı parayla Şanghay'da villa aldığı öne sürülüyor

Polis, birden fazla banka hesabına binlerce ile on binlerce yuan arasında değişen şüpheli maaş ödemeleri yapıldığını tespit etti. Soruşturmada 52 kişi daha gözaltına alındı, olaydaki toplam tutarın 50 milyon yuanı aştığı bildirildi.

Çiftin üç yıl içinde elde ettiği parayla Şanghay'da bir villa satın aldığı iddia ediliyor. Polis, Çin genelinde bu şekilde maaş dolandırıcılığı yapan en az 700 ile 800 kişinin bulunduğunu tahmin ediyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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