Aynı Anda 16 Şirketten Maaş Aldığı Ortaya Çıktı: İş Görüşmelerini Müşteri Toplantısı Diye Gösteriyordu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yeni iş görüşmelerinin fotoğraflarını müşteri toplantısı diye paylaştığı iddia ediliyor
Tek bir yanlış fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı
Kazandığı parayla Şanghay'da villa aldığı öne sürülüyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın