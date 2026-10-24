Aynı Anda 16 Şirketten Maaş Aldığı Ortaya Çıktı: İş Görüşmelerini Müşteri Toplantısı Diye Gösteriyordu

Çin'de yayımlanan Xinmin Evening News gazetesinin haberine dayanan aktarımlarda, Guan'ın eşi Chen Qiang ile birlikte hareket ettiği öne sürülüyor. Guan'ın yeni bir şirkette iş görüşmesine girdiğinde fotoğraf çektiği, bu fotoğrafları çalıştığı öteki şirketlerin iş gruplarına müşteriyle görüşüyormuş gibi gönderdiği iddia ediliyor.

Guan'ın hangi şirkete ne zaman girdiğini, unvanlarını ve banka hesap numaralarını kağıda not ederek takip ettiği anlatılıyor. Çiftin yetişemedikleri iş tekliflerini reddetmek yerine başkalarına satarak komisyon aldığı da iddialar arasında.