İnsanlar Rahat Rahat Gaz Çıkarabilmek İçin Beş Günlük Otel Etkinliğine Katıldı
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Etkinlik, adanın sahil kasabası Shanklin'deki bir otelde yapıldı.
Etkinliği yürütenlerden biri, irritabl bağırsak sendromu yaşayan bir yoga terapistiydi.
İngiltere Ulusal Sağlık Servisi, gaz çıkarmanın çoğu zaman endişe verici olmadığını hatırlatıyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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