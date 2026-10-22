İnsanlar Rahat Rahat Gaz Çıkarabilmek İçin Beş Günlük Otel Etkinliğine Katıldı

Ulusal Sağlık Servisi'nin bilgilendirme sayfasında herkesin gaz çıkardığı, bazı insanların bunu diğerlerinden daha sık yaşadığı yazıyor. Hava yutmak, sindirimi zor yiyecekler, irritabl bağırsak sendromu, çölyak ve laktoz intoleransı gibi durumlar ile bazı ilaçlar gazı artırabiliyor.

Daha az ve sık yemek, yavaş yiyip içmek, düzenli egzersiz yapmak ve lahana, brokoli, fasulye, mercimek, soğan ve gazlı içecekleri azaltmak önerilenler arasında.

Gaz hayatı olumsuz etkiliyorsa, geçmeyen karın ağrısı ya da şişkinlik, sürekli kabızlık ya da ishal, istemsiz kilo kaybı veya dışkıda kan varsa bir doktora başvurmak gerekiyor.