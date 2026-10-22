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İnsanlar Rahat Rahat Gaz Çıkarabilmek İçin Beş Günlük Otel Etkinliğine Katıldı

İnsanlar Rahat Rahat Gaz Çıkarabilmek İçin Beş Günlük Otel Etkinliğine Katıldı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 21:01
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İngiltere'nin Wight Adası'ndaki bir otel, 1-5 Ekim tarihlerinde gaz çıkarmaktan utanan insanlar için beş günlük bir etkinlik düzenledi. Katılımcıların kimse tarafından yargılanmadan rahatça gaz çıkarabildiği etkinlik, sosyal medyada hızla yayıldı.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Etkinlik, adanın sahil kasabası Shanklin'deki bir otelde yapıldı.

Etkinlik, adanın sahil kasabası Shanklin'deki bir otelde yapıldı.

Shanklin'de otel işleten bir kadın, sık sık gaz sorunu yaşayan insanların kendilerini rahat hissedebileceği bir alan sundu. Bırakma Sanatı adı verilen etkinlik 1 Ekim'de başlayıp 5 Ekim'de sona erdi.

Katılımcılardan sindirim sistemlerini zorla susturmamaları, içlerinde tuttuklarını bırakmaları istendi. Kimsenin bu yüzden otelden çıkarılmayacağı, kara listeye alınmayacağı ya da herhangi bir yaptırımla karşılaşmayacağı da baştan söylendi.

Etkinliği yürütenlerden biri, irritabl bağırsak sendromu yaşayan bir yoga terapistiydi.

Etkinliği yürütenlerden biri, irritabl bağırsak sendromu yaşayan bir yoga terapistiydi.

Etkinliğin yürütücülerinden biri yoga terapisti ve enerji psikoloğu Marion Bevington'dı. İrritabl bağırsak sendromu yaşayan Bevington, gaz çıkarma utancı üzerine bir de kitap yazmış.

Etkinliğin temel fikri, gaz çıkarmanın yarattığı utancı aşmak ve ihtiyaç duyulduğunda bir sosyal ortamdan zarifçe izin isteyip uzaklaşmayı öğrenmekti.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi, gaz çıkarmanın çoğu zaman endişe verici olmadığını hatırlatıyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi, gaz çıkarmanın çoğu zaman endişe verici olmadığını hatırlatıyor.

Ulusal Sağlık Servisi'nin bilgilendirme sayfasında herkesin gaz çıkardığı, bazı insanların bunu diğerlerinden daha sık yaşadığı yazıyor. Hava yutmak, sindirimi zor yiyecekler, irritabl bağırsak sendromu, çölyak ve laktoz intoleransı gibi durumlar ile bazı ilaçlar gazı artırabiliyor.

Daha az ve sık yemek, yavaş yiyip içmek, düzenli egzersiz yapmak ve lahana, brokoli, fasulye, mercimek, soğan ve gazlı içecekleri azaltmak önerilenler arasında.

Gaz hayatı olumsuz etkiliyorsa, geçmeyen karın ağrısı ya da şişkinlik, sürekli kabızlık ya da ishal, istemsiz kilo kaybı veya dışkıda kan varsa bir doktora başvurmak gerekiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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