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Yaşam
Burnundan Islık Çalarak Dünya Rekoru Kırdı

Burnundan Islık Çalarak Dünya Rekoru Kırdı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.10.2026 - 15:11
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Kanada'nın Ontario eyaletindeki Mississauga kentinde yaşayan LuLu Lotus, burnundan çaldığı ıslıkla Guinness Dünya Rekoru kırdı. Lotus, 2 Haziran 2022'de yapılan ölçümde 44,1 desibele ulaştı.

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Ses bir akustik mühendislik firmasında ölçüldü

Ses bir akustik mühendislik firmasında ölçüldü

Rekor denemesi Mississauga'daki bir akustik mühendislik firmasında yapıldı. Lotus'un burun ıslığı, profesyonel bir ses ölçüm cihazıyla 44,1 desibel olarak kaydedildi.

Bir akustik mühendis ölçüm için Lotus'a ücretsiz yardım etti. Guinness, ıslığın sesini bir kuş ötüşüne benzetiyor.

Yeteneğini 7 yaşında keşfetti

Yeteneğini 7 yaşında keşfetti

Lotus, burnundan ıslık çalabildiğini yaklaşık 7 yaşındayken fark etti ve bu yeteneğini öğretmenlerine ve sınıf arkadaşlarına şaka yapmak için kullandı. Bir öğretmeninin sesin dışarıdan geldiğini düşünüp koridoru kontrol ettiğini anlatıyor.

Lotus, sesi çıkarmak için boğaz kaslarıyla burnundan geçen havayı kontrol ettiğini söylüyor. Ağzı açık kaldığında ise ses ağızdan çıkıyor.

Guinness kitaplarıyla büyüdü

Guinness kitaplarıyla büyüdü

Guinness Dünya Rekorları kitaplarını okuyarak büyüyen Lotus, rekor fikrini bir belgeseli izledikten sonra gerçekleştirmeye karar verdi. Kendine özgü bir yeteneği olduğunu düşünerek burun ıslığı için bir rekor kategorisi aradı.

Lotus, rekor denemesini kendi olağanüstü yeteneğinin bir kutlaması olarak gördüğünü söyledi. Rekor, Guinness'in 2026'da yayımladığı şaşırtıcı rekorlar derlemesinde de yer aldı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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