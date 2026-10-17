Burnundan Islık Çalarak Dünya Rekoru Kırdı

Lotus, burnundan ıslık çalabildiğini yaklaşık 7 yaşındayken fark etti ve bu yeteneğini öğretmenlerine ve sınıf arkadaşlarına şaka yapmak için kullandı. Bir öğretmeninin sesin dışarıdan geldiğini düşünüp koridoru kontrol ettiğini anlatıyor.

Lotus, sesi çıkarmak için boğaz kaslarıyla burnundan geçen havayı kontrol ettiğini söylüyor. Ağzı açık kaldığında ise ses ağızdan çıkıyor.