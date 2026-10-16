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Guinness Kitabını Okudu, Kendi Rekorunu Kırdı: 10 Yaşında Oyun Geliştirdi

Guinness Kitabını Okudu, Kendi Rekorunu Kırdı: 10 Yaşında Oyun Geliştirdi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 23:13
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Galler'in Penarth kasabasında yaşayan Max Baker, 23 Mayıs 2025'te 10 yaş 357 günlükken yayımladığı oyunla en genç erkek video oyunu geliştiricisi olarak Guinness Dünya Rekorları'na girdi. Rekor fikri, okuduğu Guinness kitabındaki bir rekortmenden geldi.

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Kitapta okuduğu rekortmenden ilham aldı

Kitapta okuduğu rekortmenden ilham aldı

31 Mayıs 2014 doğumlu Max, Guinness Dünya Rekorları 2025 kitabını okurken en genç kadın video oyunu geliştiricisi Simar Khurana'yı gördü. Kanadalı Simar, rekoru 6 yaş 364 günlükken kırmıştı.

Max, aynı rekorun erkekler kategorisindekini kırmaya karar verdi. Beş bölümlük platform oyunu Gravity Parkour 2.0'da oyuncular kırmızı bir daireyi, farklı boyutlardaki beyaz kirişlerin üzerinde aralardan düşürmeden ilerletmeye çalışıyor.

Kodlamayı büyük ölçüde kendi kendine öğrendi

Kodlamayı büyük ölçüde kendi kendine öğrendi

Max, kodlamaya 7 yaşında çocuklar için hazırlanmış görsel bir programlama aracıyla ilk oyununu yaparak başladı. Oyun oynamak yerine kendi oyununu yapabilmenin hoşuna gittiğini anlatan Max, ardından daha gelişmiş bir oyun motoruna geçti.

Çoğunlukla kendi kendine öğrendiğini söyleyen Max, bir şeyi yapmayı denediğini, nasıl yapıldığını öğrenip oyuna eklediğini ve sıradakine geçtiğini anlatıyor. Okuldan gelip ödevlerini bitirdikten sonra oyunları üzerinde çalışarak pratik yapıyor.

Rekor onayı e-postayla geldi

Rekor onayı e-postayla geldi

Max, rekorunun onaylandığı anı ailesinin dizüstü bilgisayarı mutfağa getirip bir e-posta geldiğini söylediği an olarak anlattı. Haberi görünce zıplamaya başladığını, küçük kardeşi Clark'ın da evin etrafında tur attığını söyledi. Aile o akşamı küçük bir pastayla kutladı.

Bugün 12 yaşında olan Max, CrowStoleIt Studios adıyla birkaç oyun daha yayımladı ve Guinness Dünya Rekorları Oyuncu Edisyonu 2027'nin önsözünü yazdı. Orta seviye bir Python kursu alan Max, her hafta yerel kütüphanedeki kodlama kulübüne de katılıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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