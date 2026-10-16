Guinness Kitabını Okudu, Kendi Rekorunu Kırdı: 10 Yaşında Oyun Geliştirdi

Max, kodlamaya 7 yaşında çocuklar için hazırlanmış görsel bir programlama aracıyla ilk oyununu yaparak başladı. Oyun oynamak yerine kendi oyununu yapabilmenin hoşuna gittiğini anlatan Max, ardından daha gelişmiş bir oyun motoruna geçti.

Çoğunlukla kendi kendine öğrendiğini söyleyen Max, bir şeyi yapmayı denediğini, nasıl yapıldığını öğrenip oyuna eklediğini ve sıradakine geçtiğini anlatıyor. Okuldan gelip ödevlerini bitirdikten sonra oyunları üzerinde çalışarak pratik yapıyor.