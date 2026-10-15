Tek Dişin Çıkması Gereken Yerden 4 Diş Çıktı

Dişler Boctor'a hiç ağrı vermedi, çiğnemesini ve konuşmasını da etkilemedi. Bir diş hekimi önce bunları ortodonti tedavisi gereken normal dişler sandı, sonra fazladan diş olduklarını anladı. Bir başka hekim ise rahatsızlık vermedikleri için dişlere dokunmamayı tercih etti.

Birkaç hekim de dişlerin çekilmesini önerdi. Hekimlerden biri dilde yara oluşabileceği konusunda uyardı, bir diğeri ise zaman geçtikçe çekimin zorlaşacağını söyledi. Boctor yıllarca sürekli diş ipi kullanarak dişleriyle yaşamayı seçti.