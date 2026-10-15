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Tek Dişin Çıkması Gereken Yerden 4 Diş Çıktı

Tek Dişin Çıkması Gereken Yerden 4 Diş Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 23:16
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Kanada'da yaşayan Sylvia Boctor, tek bir diş yuvasında dört diş bulunduğu için Guinness Dünya Rekorları'na girdi. Fazladan üç diş ise kısa süre önce bir diş tedavisi sırasında çekildi.

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Fazladan dişler 20 yaşındayken çekilen röntgende ortaya çıktı

Fazladan dişler 20 yaşındayken çekilen röntgende ortaya çıktı

Boctor bu dişlerle doğmadı. Fazladan dişler, 20 yaşındayken çekilen panoramik röntgende ilk kez görüldü. Tıpta hiperdonti olarak bilinen durumda ağızda normalden fazla diş bulunuyor. Hiperdontinin diş anomalilerinin yüzde 1 ile 3'ünü oluşturduğu tahmin ediliyor.

Boctor, ocak ayında kadınlar kategorisinde tek bir diş yuvasında en fazla diş unvanını aldı. Guinness, kategoride bilinen başka bir rakip olmadığını da belirtti.

Diş hekimleri yıllar boyunca farklı öneriler verdi

Diş hekimleri yıllar boyunca farklı öneriler verdi

Dişler Boctor'a hiç ağrı vermedi, çiğnemesini ve konuşmasını da etkilemedi. Bir diş hekimi önce bunları ortodonti tedavisi gereken normal dişler sandı, sonra fazladan diş olduklarını anladı. Bir başka hekim ise rahatsızlık vermedikleri için dişlere dokunmamayı tercih etti.

Birkaç hekim de dişlerin çekilmesini önerdi. Hekimlerden biri dilde yara oluşabileceği konusunda uyardı, bir diğeri ise zaman geçtikçe çekimin zorlaşacağını söyledi. Boctor yıllarca sürekli diş ipi kullanarak dişleriyle yaşamayı seçti.

Çürük dolgusu için üç fazla diş çekildi

Çürük dolgusu için üç fazla diş çekildi

Haberden birkaç ay önce yuvadaki küçük azı dişinde çürük oluştu. Diş hekimi, fazladan dişlerin arasında dolguyu tamamlamanın son derece zor olacağını söyleyince Boctor üç dişi çektirdi.

Mısır, Avustralya ve Yemen'de yaşadıktan sonra 2019'dan beri eşi ve iki oğluyla Kanada'da yaşayan Boctor, dilbilim alanında yüksek lisans yapıyor. Çocuklarda genellikle 20, yetişkinlerde 32 diş bulunuyor. Ağızda en fazla diş rekoru kadınlarda 38 dişle Hindistan'dan Kalpana Balan'a, erkeklerde 42 dişle Malezya'dan Prathab Muniandy'ye ait.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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