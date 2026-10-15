Tek Dişin Çıkması Gereken Yerden 4 Diş Çıktı
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Fazladan dişler 20 yaşındayken çekilen röntgende ortaya çıktı
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Diş hekimleri yıllar boyunca farklı öneriler verdi
Çürük dolgusu için üç fazla diş çekildi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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