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5 Kilometrelik Masaya 20 Bin Kişi Oturdu: Dünya Rekoru Kırıldı

5 Kilometrelik Masaya 20 Bin Kişi Oturdu: Dünya Rekoru Kırıldı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.10.2026 - 23:01
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Romanya'nın başkenti Bükreş'te 12 Eylül 2026'da yaklaşık 20 bin kişi yan yana oturup yemek yedi. Kullanılmış malzemelerden kurulan 5.055 metrelik sofra, Guinness Dünya Rekorları'na geri dönüştürülmüş malzemeden yapılan en uzun masa olarak girdi.

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Masa Unirii Bulvarı boyunca uzanıp Parlamento Sarayı'nın önünde bitti

Masa Unirii Bulvarı boyunca uzanıp Parlamento Sarayı'nın önünde bitti

Etkinlik Romence 'Masa Care Unește' adını taşıyordu, Türkçesiyle 'Birleştiren Masa'. Sofra Unirii Meydanı'ndan başlayıp Unirii Bulvarı boyunca ilerledi ve Parlamento Sarayı'nın önündeki Anayasa Meydanı'nda sona erdi.

Guinness Dünya Rekorları ölçümde uzunluğu 5.055,80 metre olarak kaydetti. Katılım ücretsizdi, yer ise önceden ayırtılıyordu. 20 bin porsiyonluk yemek için 5 tondan fazla malzeme harcandı. Menüde geleneksel yemekler, tatlılar ve meyve vardı.

Bükreş Belediye Başkanı Ciprian Ciucu, organizatörleri tebrik ederek 'Anayasa Meydanı bugün kocaman bir oturma odasına dönüştü' dedi.

Toplanan bağış Romanya'nın ilk çocuk psikiyatri hastanesine gidiyor

Toplanan bağış Romanya'nın ilk çocuk psikiyatri hastanesine gidiyor

Rekor denemesini Romanya merkezli Bloom The World derneği düzenledi. Kırılan rekor da aynı ekibe aitti, 2025'te Alba Iulia kentinde kurdukları masa 2.782 metreydi. Son denemede bağışlanmış ahşap paletler ve yonga levhalar kullanıldı. Organizatörler etkinlikten sonra malzemeleri çocuk mobilyasına dönüştürmeyi planlıyor.

Elde edilen gelir, Bükreş'teki Alexandru Obregia Psikiyatri Hastanesi yerleşkesinde Metropolis Vakfı'nın yaptırdığı çocuk psikiyatri hastanesine aktarılacak. Yaklaşık 3.900 metrekarelik binanın maliyeti 16,5 milyon euronun üzerinde, inşaatın 2027'de bitmesi bekleniyor.

Romanya'da ağır psikiyatrik bozukluk tanısı alan çocuk sayısı 2018'de 3.839 iken 2024'te 5.647'ye yükseldi. Yeni hastanede gençlere yönelik bağımlılık tedavi birimi de yer alacak.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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