5 Kilometrelik Masaya 20 Bin Kişi Oturdu: Dünya Rekoru Kırıldı
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Masa Unirii Bulvarı boyunca uzanıp Parlamento Sarayı'nın önünde bitti
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Toplanan bağış Romanya'nın ilk çocuk psikiyatri hastanesine gidiyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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