5 Kilometrelik Masaya 20 Bin Kişi Oturdu: Dünya Rekoru Kırıldı

Etkinlik Romence 'Masa Care Unește' adını taşıyordu, Türkçesiyle 'Birleştiren Masa'. Sofra Unirii Meydanı'ndan başlayıp Unirii Bulvarı boyunca ilerledi ve Parlamento Sarayı'nın önündeki Anayasa Meydanı'nda sona erdi.

Guinness Dünya Rekorları ölçümde uzunluğu 5.055,80 metre olarak kaydetti. Katılım ücretsizdi, yer ise önceden ayırtılıyordu. 20 bin porsiyonluk yemek için 5 tondan fazla malzeme harcandı. Menüde geleneksel yemekler, tatlılar ve meyve vardı.

Bükreş Belediye Başkanı Ciprian Ciucu, organizatörleri tebrik ederek 'Anayasa Meydanı bugün kocaman bir oturma odasına dönüştü' dedi.