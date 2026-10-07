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Köyde Hiçbir Evde Yemek Pişmiyor: Herkes Aynı Sofrada Yiyor

Köyde Hiçbir Evde Yemek Pişmiyor: Herkes Aynı Sofrada Yiyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.10.2026 - 15:37
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Hindistan'ın Gujarat eyaletindeki Chandanki köyünde yaşlılar evlerinde yemek pişirmiyor. Yaklaşık 15 yıldır yemekler ortak bir mutfakta hazırlanıyor ve köylüler sofraya birlikte oturuyor.

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Gençler göç edince yaşlılar için ortak mutfak kuruldu

Gençler göç edince yaşlılar için ortak mutfak kuruldu

Mehsana bölgesindeki köyde bir zamanlar 1.100 kişi yaşıyordu. Bugün yaklaşık 500 kişi kaldı, çoğu 60 yaşın üzerinde. Gençlerin büyük kısmı Hindistan'ın büyük şehirlerine ya da ABD, Kanada ve Avustralya'ya taşındı.

Fikrin arkasında köy muhtarı Poonambhai Patel var. Patel, New York'ta geçirdiği 20 yılın ardından köye döndüğünde yaşlıların yalnız kaldığını gördü. Onların günde tek öğün yemek yapıp aynı yemeği akşam ve ertesi sabah da yediğini, bunun sağlıklarına iyi gelmediğini anlatıyor.

Mutfağın kurulmasına köyden ayrılıp yurt dışına ya da başka şehirlere yerleşen çocuklar da destek oldu. Her sakin günde iki öğün için ayda 2.000 rupi ödüyor. Aşçılar aylık 11.000 rupi maaş alıyor.

Öğle vakti çalan zil yaşlıları aynı sofraya çağırıyor

Öğle vakti çalan zil yaşlıları aynı sofraya çağırıyor

Her gün saat 11 civarında köyde bir zil çalıyor. Yaşlılar evlerinden çıkıp köy girişindeki Chandreshwar Mahadev tapınağında toplaşıyor ve masalara oturup yemeklerini birlikte yiyor. Hasta olanlara ve yürüyemeyenlere yemek sefer taslarıyla evlerine götürülüyor.

86 yaşındaki Raddilal Somnam Patel, eşini kaybettikten kısa süre sonra ortak mutfağa katıldı. Mutfağı kendileri için “can simidi” olarak tanımlıyor ve birlikte yemek yedikleri için yalnızlık hissetmediklerini söylüyor.

Başbakan Narendra Modi, 25 Ocak 2026'daki aylık radyo programı Mann Ki Baat'ta köyü ortak sorumluluğa ilham veren bir örnek olarak andı. Chandanki, sosyal uygulamaları ve temizliği sayesinde daha önce Nirmal Gram ve Tirth Gram ödüllerini de almıştı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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