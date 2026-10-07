Köyde Hiçbir Evde Yemek Pişmiyor: Herkes Aynı Sofrada Yiyor

Mehsana bölgesindeki köyde bir zamanlar 1.100 kişi yaşıyordu. Bugün yaklaşık 500 kişi kaldı, çoğu 60 yaşın üzerinde. Gençlerin büyük kısmı Hindistan'ın büyük şehirlerine ya da ABD, Kanada ve Avustralya'ya taşındı.

Fikrin arkasında köy muhtarı Poonambhai Patel var. Patel, New York'ta geçirdiği 20 yılın ardından köye döndüğünde yaşlıların yalnız kaldığını gördü. Onların günde tek öğün yemek yapıp aynı yemeği akşam ve ertesi sabah da yediğini, bunun sağlıklarına iyi gelmediğini anlatıyor.

Mutfağın kurulmasına köyden ayrılıp yurt dışına ya da başka şehirlere yerleşen çocuklar da destek oldu. Her sakin günde iki öğün için ayda 2.000 rupi ödüyor. Aşçılar aylık 11.000 rupi maaş alıyor.