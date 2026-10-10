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Hıçkırığı Başladı, 68 Yıl Durmadı: Guinness Rekorlarına Girdi

Hıçkırığı Başladı, 68 Yıl Durmadı: Guinness Rekorlarına Girdi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.10.2026 - 11:15
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Amerikalı çiftçi Charles Osborne'un 1922'de başlayan hıçkırığı Şubat 1990'a kadar yaklaşık 68 yıl sürdü. İki kez evlenen ve sekiz çocuk babası olan Osborne, Guinness Dünya Rekorları'na en uzun hıçkırık nöbetiyle geçti.

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Hıçkırık 1922'de kesime hazırlanan bir domuzla uğraşırken başladı

Hıçkırık 1922'de kesime hazırlanan bir domuzla uğraşırken başladı

Osborne 1922'de çiftçilik yapıyordu. Kesime hazırlanan bir domuzla uğraşırken hıçkırmaya başladı, nöbet de yıllarca sürdü.

Nedeni kesin olarak bilinmiyor. Doktoru Terence Anthoney, beyinde hıçkırık tepkisini denetleyen küçük bir bölgenin zarar gördüğünü düşünüyordu.

Osborne nöbetle yaşamayı öğrendi ve günlük hayatına devam etti

Osborne nöbetle yaşamayı öğrendi ve günlük hayatına devam etti

Hıçkırık dakikada 20 ile 40 kez, gece gündüz sürüyordu. Uykusunu böldü ve katı yiyeceklerden keyif almasını zorlaştırdı. En uzun molası yaklaşık 50 saat sürdü.

Osborne tedavi için işvereninin yönlendirmesiyle Nebraska'nın Omaha kentine dört kez gitti, ama hıçkırık her seferinde eve dönünce yeniden başladı. Yaklaşık 4 bin mektupla öneriler aldı, hiçbiri işe yaramadı.

Nefes almayı hıçkırıkların arasına denk getirerek sesi azalttı. 1936'da bir radyo, 1982'de bir televizyon programına konuk oldu. Nöbet Şubat 1990'da bir sabah sona erdi, Osborne 1991'de öldü.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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