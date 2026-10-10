Hıçkırığı Başladı, 68 Yıl Durmadı: Guinness Rekorlarına Girdi

Hıçkırık dakikada 20 ile 40 kez, gece gündüz sürüyordu. Uykusunu böldü ve katı yiyeceklerden keyif almasını zorlaştırdı. En uzun molası yaklaşık 50 saat sürdü.

Osborne tedavi için işvereninin yönlendirmesiyle Nebraska'nın Omaha kentine dört kez gitti, ama hıçkırık her seferinde eve dönünce yeniden başladı. Yaklaşık 4 bin mektupla öneriler aldı, hiçbiri işe yaramadı.

Nefes almayı hıçkırıkların arasına denk getirerek sesi azalttı. 1936'da bir radyo, 1982'de bir televizyon programına konuk oldu. Nöbet Şubat 1990'da bir sabah sona erdi, Osborne 1991'de öldü.