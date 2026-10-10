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Denizin Altındaki Kapsülde 120 Gün Yaşadı

Denizin Altındaki Kapsülde 120 Gün Yaşadı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.10.2026 - 09:31
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Alman havacılık mühendisi Rüdiger Koch, Panama açıklarında denizin 11 metre altındaki kapsülde 120 gün yaşadı. Rekor denemesi 26 Eylül 2024'te başladı ve 24 Ocak 2025'te sona erdi.

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Kapsül Panama'nın kuzey kıyısı açıklarında denizin 11 metre altına yerleştirildi

Kapsül Panama'nın kuzey kıyısı açıklarında denizin 11 metre altına yerleştirildi

Koch 26 Eylül 2024'te kapsülün su altındaki bölümüne indi. Yaşam alanı yaklaşık 30 metrekareydi ve su üstündeki bir bölmeye dar bir spiral merdivenle bağlanıyordu.

Yiyecek ve ziyaretçiler aynı merdivenden aşağı indi, konuklar arasında bir doktor da vardı. Elektriği yüzeydeki güneş panelleri sağladı, yedek olarak bir jeneratör bulunuyordu.

Su altındaki odada yatak, tuvalet, televizyon, internet ve spor bisikleti vardı

Su altındaki odada yatak, tuvalet, televizyon, internet ve spor bisikleti vardı

Koch öğünlerini odada yedi, e-postalarını yanıtladı ve spor bisikleti sürdü. Pencerelerden balıklar ve başka deniz canlıları geçti, geceleri kabuklu canlıların sesini duyabildiğini anlattı. Jules Verne'in Denizler Altında Yirmi Bin Fersah romanını da okudu. Odada duş yoktu.

Dört kamera Koch'un yüzeye çıkmadığını doğruladı. Rekoru onaylayan Guinness hakemi Susana Reyes, 120 günden uzun süre boyunca tanıkların gece gündüz izleme yaptığını söyledi. Sağlığını yüzeydeki bir sağlık ekibi takip etti.

Rekor, önceki 100 günlük sürenin 20 gün üzerine çıktı

Rekor, önceki 100 günlük sürenin 20 gün üzerine çıktı

Guinness Dünya Rekorları, Koch'un 120 günlük kalışını su altındaki sabit yaşam alanında en uzun süre kalan erkek kategorisinde kayda geçirdi. Önceki rekor Amerikalı Joseph Dituri'nin 100 günüydü.

Denemenin amacı, denizlerin insanlar için yaşanabilir bir ortam olduğunu göstermekti. Su altındaki bölüm balıklara barınak oluyor ve yapay resif gibi çalışıyor. Koch, 24 Ocak 2025'te süre dolunca şampanya içip puro yaktı ve Karayip Denizi'ne atladı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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