Denizin Altındaki Kapsülde 120 Gün Yaşadı
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Alman havacılık mühendisi Rüdiger Koch, Panama açıklarında denizin 11 metre altındaki kapsülde 120 gün yaşadı. Rekor denemesi 26 Eylül 2024'te başladı ve 24 Ocak 2025'te sona erdi.
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Kapsül Panama'nın kuzey kıyısı açıklarında denizin 11 metre altına yerleştirildi
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Su altındaki odada yatak, tuvalet, televizyon, internet ve spor bisikleti vardı
Rekor, önceki 100 günlük sürenin 20 gün üzerine çıktı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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