Denizin Altındaki Kapsülde 120 Gün Yaşadı

Koch öğünlerini odada yedi, e-postalarını yanıtladı ve spor bisikleti sürdü. Pencerelerden balıklar ve başka deniz canlıları geçti, geceleri kabuklu canlıların sesini duyabildiğini anlattı. Jules Verne'in Denizler Altında Yirmi Bin Fersah romanını da okudu. Odada duş yoktu.

Dört kamera Koch'un yüzeye çıkmadığını doğruladı. Rekoru onaylayan Guinness hakemi Susana Reyes, 120 günden uzun süre boyunca tanıkların gece gündüz izleme yaptığını söyledi. Sağlığını yüzeydeki bir sağlık ekibi takip etti.