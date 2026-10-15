Bir Dakikada 1 Kilo 273 Gram Bal Yedi: Dünya Rekoru Kırdı

Ortolf, 7 Ekim 2016'da Augsburg'daki bir cemaat merkezinde bir dakikada 1 kilo 163 gram elma püresi yedi. Kasım 2020'de ise aynı sürede 1 kilo 609 gram bebek maması yiyerek bir rekor daha kırdı.

30 Haziran 2025'te bir dakikada 1 kilo 405 gram karpuz yiyen Ortolf, bal denemesiyle bir dakikalık yeme rekorları listesine yeni bir yiyecek ekledi. Denemelerin ortak noktası, çok kısa sürede olabildiğince fazla yiyeceği yutabilmek.