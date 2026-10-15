article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bir Dakikada 1 Kilo 273 Gram Bal Yedi: Dünya Rekoru Kırdı

Bir Dakikada 1 Kilo 273 Gram Bal Yedi: Dünya Rekoru Kırdı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 12:04
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Alman rekor meraklısı André Ortolf, Augsburg'da yaptığı denemede bir dakikada 1 kilo 273 gram bal yedi. Ortolf'un balı kovadan kaşıkla yuttuğu deneme videosu internette geniş ilgi gördü.

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ortolf balı kovadan büyük bir kaşıkla aldı

Ortolf balı kovadan büyük bir kaşıkla aldı

Ortolf, denemede balı bir kovadan büyük bir kaşıkla alıp hızla yuttu. Görüntülerde, çoğu insanın denese boğazına takılacağı bir hızla kaşığı ağzına götürdüğü görülüyor.

Deneme Haziran 2026'da yeni bir dünya rekoru olarak duyuruldu. Guinness Dünya Rekorları'nın sitesinde ise bal rekoruna ait bir sayfa şimdilik bulunmuyor.

Ortolf rekor denemelerinin çoğunu Augsburg'da yapıyor

Ortolf rekor denemelerinin çoğunu Augsburg'da yapıyor

Bavyera eyaletindeki Augsburg, Ortolf'un rekor denemelerinin çoğunun yapıldığı kent. Guinness kayıtlarında Alman rekortmenin adı, çoğu bir dakikalık olan çok sayıda rekorda geçiyor.

Ortolf'un rekorları yalnızca yeme denemeleriyle sınırlı değil. 4 Mart 2017'de Augsburg'da bir dakika içinde ağzıyla 1 kilo 531 gram buz küpü taşıyarak bu dalda da rekor kırdı.

Elma püresi, bebek maması ve karpuz rekorları da onda

Elma püresi, bebek maması ve karpuz rekorları da onda

Ortolf, 7 Ekim 2016'da Augsburg'daki bir cemaat merkezinde bir dakikada 1 kilo 163 gram elma püresi yedi. Kasım 2020'de ise aynı sürede 1 kilo 609 gram bebek maması yiyerek bir rekor daha kırdı.

30 Haziran 2025'te bir dakikada 1 kilo 405 gram karpuz yiyen Ortolf, bal denemesiyle bir dakikalık yeme rekorları listesine yeni bir yiyecek ekledi. Denemelerin ortak noktası, çok kısa sürede olabildiğince fazla yiyeceği yutabilmek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın