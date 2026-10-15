Bir Dakikada 1 Kilo 273 Gram Bal Yedi: Dünya Rekoru Kırdı
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Ortolf balı kovadan büyük bir kaşıkla aldı
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Ortolf rekor denemelerinin çoğunu Augsburg'da yapıyor
Elma püresi, bebek maması ve karpuz rekorları da onda
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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