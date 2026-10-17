Uykusundan Uyandı, Aksanını Tanıyamadı: Bir Anda Farklı Konuşmaya Başladı

Berber ve içerik üreticisi olarak çalışan Went, aradan geçen üç yılda yeni aksanını tamamen benimsediğini söyledi. Arkadaşları ve ailesi de aksana alıştı, bazıları yeni sesin ona eskisinden daha çok yakıştığını düşünüyor.

Went, artık sesini sevdiğini ve bu sesin kendisinin bir parçası haline geldiğini anlattı. Eski aksanına geri dönmenin de en az ilk değişim kadar zor olacağını söyleyen Went, yaşadığı zihinsel yükü bir daha yaşamak istemediği için sesinin değişmemesini umuyor.