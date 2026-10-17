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Uykusundan Uyandı, Aksanını Tanıyamadı: Bir Anda Farklı Konuşmaya Başladı

Uykusundan Uyandı, Aksanını Tanıyamadı: Bir Anda Farklı Konuşmaya Başladı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.10.2026 - 14:07
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İngiltere'nin Staffordshire bölgesinde doğup büyüyen Verity Went, 4 Ekim 2023'te migren sonrası uyuduğu kısa bir uykudan Newcastle bölgesine özgü Geordie aksanıyla uyandı. Bugün 29 yaşında olan Went'e doktorlar nadir görülen yabancı aksan sendromu tanısı koydu.

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Önce felç geçirdiğini düşündü

Önce felç geçirdiğini düşündü

Went, uyandığında konuşmasının önce peltekleştiğini, yaklaşık beş dakika sonra ise tamamen farklı bir aksanla konuşmaya başladığını anlattı. İlk anda felç geçirdiğinden korkan Went, kendini tamamen kaybetmiş gibi hissettiğini söyledi.

Newcastle ve çevresinde konuşulan Geordie aksanı, Went'in büyüdüğü Staffordshire'ın ağzından oldukça farklı. Aksan kısa süre içinde yerleşti ve bir daha eski haline dönmedi.

Yabancı aksan sendromu, işlevsel nörolojik bozuklukla ilişkilendirilen nadir bir durum

Yabancı aksan sendromu, işlevsel nörolojik bozuklukla ilişkilendirilen nadir bir durum

İşlevsel nörolojik bozukluk, beynin sinyal gönderme ve alma biçimini etkiliyor.

Went, doktorların kendisine bu sendromun genellikle uzun süreli, hatta kalıcı olduğunu söylediğini anlattı. Yeni aksanın iç sesine ve rüyalarına da yansıdığını belirten Went, bu yüzden değişimin kalıcı olduğuna inanıyor.

Artık eski sesine dönmek istemiyor

Artık eski sesine dönmek istemiyor

Berber ve içerik üreticisi olarak çalışan Went, aradan geçen üç yılda yeni aksanını tamamen benimsediğini söyledi. Arkadaşları ve ailesi de aksana alıştı, bazıları yeni sesin ona eskisinden daha çok yakıştığını düşünüyor.

Went, artık sesini sevdiğini ve bu sesin kendisinin bir parçası haline geldiğini anlattı. Eski aksanına geri dönmenin de en az ilk değişim kadar zor olacağını söyleyen Went, yaşadığı zihinsel yükü bir daha yaşamak istemediği için sesinin değişmemesini umuyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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