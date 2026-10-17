Uykusundan Uyandı, Aksanını Tanıyamadı: Bir Anda Farklı Konuşmaya Başladı
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Önce felç geçirdiğini düşündü
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Yabancı aksan sendromu, işlevsel nörolojik bozuklukla ilişkilendirilen nadir bir durum
Artık eski sesine dönmek istemiyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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