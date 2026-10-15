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Bir Buçuk Yıl Boyunca Gözünde 12 Santimetrelik Dal Parçasıyla Yaşadı

Bir Buçuk Yıl Boyunca Gözünde 12 Santimetrelik Dal Parçasıyla Yaşadı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 14:34
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Rusya'nın Kursk bölgesinde yaşayan 50 yaşındaki bir adam, göz çukuruna saplanan 12 santimetrelik akçaağaç dalıyla yaklaşık bir buçuk yıl yaşadı. Doktorlar dalı burun yolundan girerek, dışarıdan hiçbir kesi yapmadan çıkardı.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Kaza 2024'te bahçede dal budarken yaşandı

Kaza 2024'te bahçede dal budarken yaşandı

Rılsk kasabasında yaşayan Yuri, 2024'te bahçesindeki akçaağacın dallarını koruyucu gözlük takmadan budarken sol gözünde keskin bir ağrı hissetti. Gözüne bir tahta parçasının çarptığını düşündü, ağrı geçince de olayı unuttu.

Dal parçasının gözünden içeri tamamen girdiğini fark etmedi. Sonraki aylarda sol gözünde zaman zaman ağrı ve rahatsızlık hissetti. Gittiği göz doktorlarının verdiği tedaviler pek işe yaramadı, sorunun kaynağı da bulunamadı.

Tomografide dalın kafatası tabanına kadar ilerlediği görüldü

Tomografide dalın kafatası tabanına kadar ilerlediği görüldü

Hastaneye başvurmasından yaklaşık üç ay önce rahatsızlık neredeyse dayanılmaz hale geldi ve sol gözünde görme kaybı başladı. Mayıs 2026'da bulanık görme şikayetiyle Kursk Bölge Hastanesi'ne giden Yuri'nin çekilen görüntülerinde uzun bir yabancı cisim fark edildi.

Bilgisayarlı tomografi, dalın göz çukurundan girip sinüsleri tahrip ettiğini ve beynin hayati yapılarına yakın bir noktada kafatası tabanına ulaştığını gösterdi. Yuri, bir buçuk yıl önce dal budarken yaşadığı kazayı ancak o zaman hatırladı.

Dal burun yolundan girilerek parça parça çıkarıldı

Dal burun yolundan girilerek parça parça çıkarıldı

Hastanenin cerrahları endoskopik yöntemle burun yolundan girdi ve dışarıdan hiçbir kesi yapmadan 12 santimetrelik dalı parçalar halinde çıkardı. Ameliyat başarıyla tamamlandı ve hastanın gözü korundu.

Yuri'nin ilaç tedavisi sürüyor, doktorlar tamamen iyileşmesini bekliyor. Vücudundaki yabancı cismi yıllarca fark etmeyen tek kişi o değil. Daha önce boğazında sekiz yıl boyunca metal yemek çubuğu taşıyan Çinli bir adamın ve göğsünde yine sekiz yıl bıçak ucu kalan bir başka kişinin hikayesi de gündeme gelmişti.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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