Bir Buçuk Yıl Boyunca Gözünde 12 Santimetrelik Dal Parçasıyla Yaşadı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kaza 2024'te bahçede dal budarken yaşandı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tomografide dalın kafatası tabanına kadar ilerlediği görüldü
Dal burun yolundan girilerek parça parça çıkarıldı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın