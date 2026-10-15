Bir Buçuk Yıl Boyunca Gözünde 12 Santimetrelik Dal Parçasıyla Yaşadı

Hastanenin cerrahları endoskopik yöntemle burun yolundan girdi ve dışarıdan hiçbir kesi yapmadan 12 santimetrelik dalı parçalar halinde çıkardı. Ameliyat başarıyla tamamlandı ve hastanın gözü korundu.

Yuri'nin ilaç tedavisi sürüyor, doktorlar tamamen iyileşmesini bekliyor. Vücudundaki yabancı cismi yıllarca fark etmeyen tek kişi o değil. Daha önce boğazında sekiz yıl boyunca metal yemek çubuğu taşıyan Çinli bir adamın ve göğsünde yine sekiz yıl bıçak ucu kalan bir başka kişinin hikayesi de gündeme gelmişti.