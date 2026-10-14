Adada 250 Yıl Boyunca Susuz Yaşadılar: Bilim İnsanları Sırrını Araştırıyor
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Brezilya açıklarındaki Santa Bárbara Adası'nda keçiler, bilinen hiçbir tatlı su kaynağı olmamasına rağmen 250 yılı aşkın süre yaşadı. Bilim insanları, 2025'te adadan çıkarılan son keçilerin dayanıklılığının sırrını araştırıyor.
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Keçiler adaya büyük olasılıkla sömürgeciler tarafından bırakıldı.
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Keçiler deniz kuşlarını korumak için 2025'te adadan çıkarıldı.
Keçilerin su içtiği hiç görülmedi.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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