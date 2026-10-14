Adada 250 Yıl Boyunca Susuz Yaşadılar: Bilim İnsanları Sırrını Araştırıyor

Santa Bárbara, Bahia eyaleti kıyılarının yaklaşık 70 kilometre açığındaki Abrolhos takımadalarını oluşturan beş volkanik adadan biri. Keçilerin adaya nasıl geldiği tam olarak bilinmiyor, ancak bilim insanları onların sömürgeciler tarafından getirilip bırakıldığını düşünüyor.

Keçi, domuz ve kümes hayvanları güvenilir bir besin kaynağıydı ve yerleşim girişimleri başarısız olduğunda genellikle geride bırakılıyordu. Tarihi kayıtlar keçilerin adada 250 yılı aşkın süredir yaşadığını gösteriyor, kuru ve rüzgarlı adada hayvanlar çoğalmayı da başardı.