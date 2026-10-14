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Adada 250 Yıl Boyunca Susuz Yaşadılar: Bilim İnsanları Sırrını Araştırıyor

Adada 250 Yıl Boyunca Susuz Yaşadılar: Bilim İnsanları Sırrını Araştırıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.10.2026 - 17:12
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Brezilya açıklarındaki Santa Bárbara Adası'nda keçiler, bilinen hiçbir tatlı su kaynağı olmamasına rağmen 250 yılı aşkın süre yaşadı. Bilim insanları, 2025'te adadan çıkarılan son keçilerin dayanıklılığının sırrını araştırıyor.

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Keçiler adaya büyük olasılıkla sömürgeciler tarafından bırakıldı.

Keçiler adaya büyük olasılıkla sömürgeciler tarafından bırakıldı.

Santa Bárbara, Bahia eyaleti kıyılarının yaklaşık 70 kilometre açığındaki Abrolhos takımadalarını oluşturan beş volkanik adadan biri. Keçilerin adaya nasıl geldiği tam olarak bilinmiyor, ancak bilim insanları onların sömürgeciler tarafından getirilip bırakıldığını düşünüyor.

Keçi, domuz ve kümes hayvanları güvenilir bir besin kaynağıydı ve yerleşim girişimleri başarısız olduğunda genellikle geride bırakılıyordu. Tarihi kayıtlar keçilerin adada 250 yılı aşkın süredir yaşadığını gösteriyor, kuru ve rüzgarlı adada hayvanlar çoğalmayı da başardı.

Keçiler deniz kuşlarını korumak için 2025'te adadan çıkarıldı.

Keçiler deniz kuşlarını korumak için 2025'te adadan çıkarıldı.

Abrolhos Ulusal Deniz Parkı'nı yöneten Chico Mendes Biyoçeşitliliği Koruma Enstitüsü, Mart 2025'te adadaki son 27 keçiyi taşıdı. Keçilerin adanın ekolojik dengesini bozduğu, özellikle bölgede üreyen yedi deniz kuşu türünü etkilediği sonucuna varılmıştı.

Hayvanlar yok edilmedi, çünkü bilim insanları onları ve özellikle çok az suyla hayatta kalabilme yeteneklerini incelemek istiyor. Park müdürü Erismar Rocha, keçilerin hayatta kalmak için benzersiz yetenekler geliştirdiğini düşündüklerini, nüfusları kontrol edilmeseydi bütün adayı ele geçireceklerini söyledi.

Keçilerin su içtiği hiç görülmedi.

Keçilerin su içtiği hiç görülmedi.

Bilim insanları Santa Bárbara'daki keçileri incelediği yıllar boyunca onların su içtiğini bir kez bile görmedi. Bazı uzmanlar keçilerin deniz suyu içmeye uyum sağladığını ve davranışın sonraki kuşaklara geçtiğini düşünüyor, bazıları ise adada yetişen ve bol su içeren semizotunun hayvanları ayakta tuttuğunu söylüyor.

Keçiler adada yalnızca hayatta kalmadı, doğumların çoğunun ikiz olması iyi beslendiklerini gösteriyordu. Brezilyalı bilim insanları, keçilerin dayanıklılığının sırrını çözerek iklim değişikliğine ve Brezilya'nın kuzeydoğusu gibi kurak bölgelere daha iyi uyum sağlayan yeni ırklar geliştirmeyi umuyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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