Bir Ayın Kirası 1 Euro: Karşılığında Kasabalılara Bildiklerinizi Anlatıyorsunuz
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Misafirler kira karşılığında meslekleri hakkında sunum ya da ders veriyor.
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Programa uzun yıllar deneyimi olan profesyoneller başvurabiliyor.
1 euro yalnızca kirayı karşılıyor, yemek ve yol masrafı misafire ait.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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