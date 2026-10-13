Bir Ayın Kirası 1 Euro: Karşılığında Kasabalılara Bildiklerinizi Anlatıyorsunuz

Teknoloji, medya, finans, emlak ve mimarlık gibi alanlarda yıllarca çalışmış profesyoneller ile girişimciler başvuru için özellikle teşvik ediliyor. Sanatçılar, yazarlar, müzisyenler, bilim insanları ve akademisyenler de başvurabiliyor.

Konaklama şimdilik en fazla bir ay sürüyor, daha uzun kalma talepleri tek tek değerlendiriliyor. Misafirler grubun büyüklüğüne ve müsaitliğe göre bir ya da iki yatak odalı gerçek evlerde ağırlanıyor, ev sahibiyle 1 euroluk standart bir kira sözleşmesi imzalanıyor.