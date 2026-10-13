article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bir Ayın Kirası 1 Euro: Karşılığında Kasabalılara Bildiklerinizi Anlatıyorsunuz

Bir Ayın Kirası 1 Euro: Karşılığında Kasabalılara Bildiklerinizi Anlatıyorsunuz

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 21:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İtalya'nın Sardinya adasındaki Ollolai köyü, deneyimli profesyonellere bir aylığına neredeyse ücretsiz konaklama sunuyor. Work From Ollolai programına katılanlar ev için yalnızca 1 euro kira ödüyor, karşılığında bildiklerini köy halkıyla paylaşıyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Misafirler kira karşılığında meslekleri hakkında sunum ya da ders veriyor.

Misafirler kira karşılığında meslekleri hakkında sunum ya da ders veriyor.

Ollolai Belediyesi'nin yürüttüğü program, kırsal topluluk ile dünyanın geri kalanı arasında bilgi ve deneyim alışverişi kurmayı amaçlıyor. Hedef, köydeki öğrencilerin ve diğer sakinlerin yeni dijital meslekleri, uzaktan çalışma olanaklarını ve farklı kültürleri yakından tanıması.

Katılımcılar karşılığında halka açık sunumlar, dersler ya da projeler hazırlıyor. Programın sitesindeki örnekte, bir ürün yöneticisinin bu işin ne olduğunu, nasıl ürün yöneticisi olunduğunu ve gündelik işinde hangi sorunları çözdüğünü anlatabileceği belirtiliyor.

Programa uzun yıllar deneyimi olan profesyoneller başvurabiliyor.

Programa uzun yıllar deneyimi olan profesyoneller başvurabiliyor.

Teknoloji, medya, finans, emlak ve mimarlık gibi alanlarda yıllarca çalışmış profesyoneller ile girişimciler başvuru için özellikle teşvik ediliyor. Sanatçılar, yazarlar, müzisyenler, bilim insanları ve akademisyenler de başvurabiliyor.

Konaklama şimdilik en fazla bir ay sürüyor, daha uzun kalma talepleri tek tek değerlendiriliyor. Misafirler grubun büyüklüğüne ve müsaitliğe göre bir ya da iki yatak odalı gerçek evlerde ağırlanıyor, ev sahibiyle 1 euroluk standart bir kira sözleşmesi imzalanıyor.

1 euro yalnızca kirayı karşılıyor, yemek ve yol masrafı misafire ait.

1 euro yalnızca kirayı karşılıyor, yemek ve yol masrafı misafire ait.

Bir aylık kirayı belediye üstleniyor, misafir yalnızca sembolik 1 euro ödüyor. Yemek, faturalar, depozito ve ulaşım gibi diğer bütün masraflar misafire ait, program vize ya da vergi konusunda da yönlendirme yapmıyor.

Ollolai, 100 yaşını aşan insanların yoğun olarak yaşadığı dünyadaki beş bölgeden biri olan Mavi Bölge'de yer alıyor. Köyde kalıcı olarak yaşamak isteyenler için ayrıca 1 euroluk ev satışı programı da sürüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın