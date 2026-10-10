Kahveye Değil, Oturduğunuz Dakikaya Para Ödediğiniz Kafe Açtılar
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Ziferblat Moskova'da bağışlarla yaşayan bir sanat mekanı olarak başladı
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Londra'daki şubede çay, kahve, bisküvi ve yemek ücrete dahildi
Müşteriler arasında öğrenciler, evden çalışanlar ve alışveriş arasında dinlenenler vardı
Kafe şubat 2014'te tahliye bildirimiyle karşılaştı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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