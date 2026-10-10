Kahveye Değil, Oturduğunuz Dakikaya Para Ödediğiniz Kafe Açtılar

Londra'daki şubenin bulunduğu binanın sahipleri kafeye tahliye bildirimi gönderdi. Ev sahibi, kafenin restoran gibi çalıştığını ve bunun kira sözleşmesini ihlal ettiğini savundu. Ziferblat ise mekanın paylaşımlı bir çalışma alanı olduğunu söyledi.

Kafe, birikmiş kirayı ve yeni bir yerin depozitosunu karşılamak için 'Save Ziferblat' adlı bir kitle fonlama kampanyası başlattı.