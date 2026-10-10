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Kahveye Değil, Oturduğunuz Dakikaya Para Ödediğiniz Kafe Açtılar

Kahveye Değil, Oturduğunuz Dakikaya Para Ödediğiniz Kafe Açtılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.10.2026 - 15:16
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Yazar Ivan Mitin'in Moskova'da başlattığı Ziferblat, 2014'te Londra'nın doğusunda kapılarını açtı. Müşteriler kahveye değil, içeride geçirdikleri dakikaya ödeme yapıyor, çay, kahve ve bisküvi ise ücrete dahil oluyordu.

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Ziferblat Moskova'da bağışlarla yaşayan bir sanat mekanı olarak başladı

Ziferblat Moskova'da bağışlarla yaşayan bir sanat mekanı olarak başladı

Moskova'da şiir okumaları ve sanat sergileri için açılan Ziferblat, kirasını bağışlarla ödüyordu. Kira yükselince Mitin dakika başına asgari bir bağış koydu ve işletme, dakikayla ödeme alan bir kafeye dönüştü. Adı Rusçada kadran anlamına geliyor.

Zincir küçüktü ve çevresinde benzer işletmeler de açılıyordu. Mitin, modelin pahalı bir şehir olan Londra'da işlemesi halinde her yerde işleyeceğini söylüyordu.

Londra'daki şubede çay, kahve, bisküvi ve yemek ücrete dahildi

Londra'daki şubede çay, kahve, bisküvi ve yemek ücrete dahildi

İkramlar ucuz çay poşetleri, market bisküvileri ve toptan alınmış kahve çekirdeklerinden oluşuyordu. Karamelli macchiato gibi özel içecekleri ise müşteriler kendileri hazırlıyordu.

Servis büyük oranda müşterilere bırakılmıştı. Gelenler bilgisayarda çalışabiliyor, resim yapabiliyor, kitap okuyabiliyor, arkadaşlarını çağırabiliyor ya da yeni insanlarla tanışabiliyordu.

Müşteriler arasında öğrenciler, evden çalışanlar ve alışveriş arasında dinlenenler vardı

Müşteriler arasında öğrenciler, evden çalışanlar ve alışveriş arasında dinlenenler vardı

Kafeye gelenler arasında oturma odası olmayan öğrenciler, evden çalışanlar, çevredeki barlardan uzak durmak isteyenler ve alışveriş sırasında dinlenecek yer arayanlar vardı. Time Out London editörü Alexi Duggins, müşterileri anlatan 'mikro kiracı' tanımını öne çıkardı. Bir müşteri, başka kafelerin aksine kalkması için baskı hissetmediğini söyledi.

Mitin mali ayrıntıları net anlatmadı. Malzeme maliyetinin düşük olduğunu, ikramları ücretsiz vermenin de büyük sorun olmadığını belirtti.

Kafe şubat 2014'te tahliye bildirimiyle karşılaştı

Kafe şubat 2014'te tahliye bildirimiyle karşılaştı

Londra'daki şubenin bulunduğu binanın sahipleri kafeye tahliye bildirimi gönderdi. Ev sahibi, kafenin restoran gibi çalıştığını ve bunun kira sözleşmesini ihlal ettiğini savundu. Ziferblat ise mekanın paylaşımlı bir çalışma alanı olduğunu söyledi.

Kafe, birikmiş kirayı ve yeni bir yerin depozitosunu karşılamak için 'Save Ziferblat' adlı bir kitle fonlama kampanyası başlattı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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