Bir Zamanlar Hepimizin Evinde Olan Ama Artık Kimsenin Yüzüne Bile Bakmadığı 12 Eşya
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bir zamanlar her Türk evinde bir yerde duran tüplü televizyon, kasetçalar, çevirmeli telefon ve ansiklopedi takımı bugün alıcı bulmakta zorlanıyor. Bakır sahandan Singer dikiş makinesine, kristal bardaktan el dokuması halıya kadar 12 eşyanın raflardan, vitrinlerden ve çeyiz sandıklarından neden çekildiğini rakamlarla inceledik. Kimi tamamen unutuldu, kimi ikinci elde yeniden gözde.
1. Tüplü televizyonun üretimi dünyada 2010'lu yıllarda tek tek durdu.
2. Radyolu kasetçalarların yerini önce CD, sonra telefon aldı.
3. Çevirmeli telefonu almak için yıllarca sıra beklenirdi.
4. Ansiklopedi takımlarının devi, basılı üretimi 2012'de bıraktı.
5. Dikiş makinesi çeyiz listesinden çıkıp hobi dükkânlarına taşındı.
6. Doğal gaz geldi, soba evlerden çekilip dekora dönüştü.
7. Bakır kaplar çeyiz sandığından çıkıp lokanta mutfağına sığındı.
8. Vitrinde bekleyen kristal bardaklar bugün vintage diye aranıyor.
9. Çay ve kahve takımları çeyiz sandığından antikacı vitrinine geçti.
10. Plak ve pikap tamamen bitmedi, yeniden raflara döndü.
11. Film makinesi dijital çağda koleksiyoncuların elinde yeniden doğdu.
12. El dokuması halının yerini ucuz makine halısı aldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın