Bir zamanlar telefon hattı için başvurduktan sonra hattın açılması 4 yıl sürüyordu. Hat sahibi olunca da ahizeyi kulağında bekleterek çevir sesi almaya çalışır, İzmit'i çevirirken Mersin ya da Adana'ya bağlanırdı.

Türk Telekom 1995'te PTT'den ayrıldı. Sabit hat abone sayısı 2013'te 15,2 milyona ulaştı. BTK verilerine dayanan haberlere göre sayı 2024 sonunda 9 milyonun üzerindeydi. Bakan Uraloğlu 2025'in dördüncü çeyreği için 8,4 milyon abone açıkladı.

Bu rakamlara göre sabit hat sayısı 12 yılda yaklaşık yüzde 45 azaldı. Çevirmeli telefon ise bugün ev dekorunda ve nostalji listelerinde yer alıyor.