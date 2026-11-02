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Yıllarca Vitrinlerde Saklandı, Şimdi Yeniden Değer Kazandı

Yıllarca Vitrinlerde Saklandı, Şimdi Yeniden Değer Kazandı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.11.2026 - 16:37
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Yıllarca vitrinlerde misafir bekleyen kristal vazolar, salata kaseleri ve kadehler yeniden gözde. Sovyet döneminde varlığın simgesi sayılan bu parçaları bugün gençler sofra düzeninde, ev partilerinde ve fotoğraf çekimlerinde kullanıyor.

Gelin birlikte bakalım.

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Sovyet döneminde her evin vitrininde dururdu.

Sovyet döneminde her evin vitrininde dururdu.

Kristale asıl ilgi 1950'lerin sonu ile 1960'ların başında patladı. Pek pahalı değildi ama mağazalarda nadiren bulunuyordu; çoğu zaman tanıdık aracılığıyla ediniliyor, iş yeri yıl dönümlerinde ya da emeklilikte hediye olarak veriliyordu.

Takımlar vitrinin en görünür yerinde durur, yılda yalnızca birkaç kez, bayramlarda ve misafir geldiğinde çıkarılırdı. 1980'lerin sonunda neredeyse her evde kristal vardı.

1990'larda gözden düştü, gençler sayesinde geri döndü.

1990'larda gözden düştü, gençler sayesinde geri döndü.

1990'ların ortasında cilalı duvar dolapları ve duvar halılarıyla birlikte modası geçti; ucuz ve modern ithal tabak çanak daha değerli görülmeye başladı.

Kristalin geri dönüşü yaklaşık on yıl önce başladı. Sovyet mirasına ironik bir gözle bakan gençler, kristal bardak, kadeh ve küllükleri günlük kullanım için almaya başladı. İkinci el sitelerinde bu parçalar bugün oldukça ucuza bulunabiliyor.

Vazolar, meyvelikler ve kadehler yeni bir rol üstlendi.

Vazolar, meyvelikler ve kadehler yeni bir rol üstlendi.

Eskiden yalnızca özel günlerde çıkarılan ağır, kesme desenli vazolar artık sadece çiçek için değil, evde dekoratif bir obje olarak da kullanılıyor. Ayaklı büyük meyvelikler, salata kaseleri ve kadehler ise gençlerin ev partilerinde ve sofra düzenlerinde yeniden yerini alıyor.

Kristal sürahi ve küçük kadeh takımları da vitrinden çıkarılan parçalar arasında. Özellikle kırığı ve çatlağı olmayan parçalar, kendi hikâyesi olan birer eşya olarak değer görüyor.

Gerçek kristal ışıltısından ve ağırlığından anlaşılıyor.

Gerçek kristal ışıltısından ve ağırlığından anlaşılıyor.

Kristalin parıltısı, cam hamuruna kurşun oksit ya da başka metaller eklenmesinden geliyor. Gerçek kurşunlu kristal yüzde 24 ile 30 arasında kurşun oksit içeriyor.

Sovyetler'de daha ucuz 'kristal cam' da üretiliyordu ve bunlar sık sık pahalı kristal gibi satılıyordu. Metal oranı yüzde 10'u geçmeyen bu parçalar çok daha hafif oluyor, daha az parlıyor ve kristalin o bilinen tınısını vermiyor.

Bulaşık makinesi kristalin en büyük düşmanı.

Bulaşık makinesi kristalin en büyük düşmanı.

Üzerinde uygun olduğunu gösteren etiket bulunan modern pres kristaller dışında kristal parçalar bulaşık makinesine konmamalı. Ani ısınma mikro çatlaklara yol açıyor, sıcak suda uzun süre kalmak bulanıklaştırıyor, deterjandaki aşındırıcılar da parıltıyı yok ediyor.

Kristalleri yaklaşık 30 derece suda, yumuşak bir süngerle elde yıkamak en iyisi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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