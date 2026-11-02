Yıllarca Vitrinlerde Saklandı, Şimdi Yeniden Değer Kazandı
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Sovyet döneminde her evin vitrininde dururdu.
1990'larda gözden düştü, gençler sayesinde geri döndü.
Vazolar, meyvelikler ve kadehler yeni bir rol üstlendi.
Gerçek kristal ışıltısından ve ağırlığından anlaşılıyor.
Bulaşık makinesi kristalin en büyük düşmanı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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