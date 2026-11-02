Yıllarca Vitrinlerde Saklandı, Şimdi Yeniden Değer Kazandı

Kristale asıl ilgi 1950'lerin sonu ile 1960'ların başında patladı. Pek pahalı değildi ama mağazalarda nadiren bulunuyordu; çoğu zaman tanıdık aracılığıyla ediniliyor, iş yeri yıl dönümlerinde ya da emeklilikte hediye olarak veriliyordu.

Takımlar vitrinin en görünür yerinde durur, yılda yalnızca birkaç kez, bayramlarda ve misafir geldiğinde çıkarılırdı. 1980'lerin sonunda neredeyse her evde kristal vardı.