Hangi Evde Yoktu Ki? Her Evin Olmazsa Olmazı 14 Nostaljik Eşya
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Eskiden evlerimiz, daha çok birbirine benzerdi. Genellikle doğum günü fotoğraflarından gördüğümüz evlerimizde 'aa bundan bizde de vardı' cümlesini sık sık kurarız. Bazı eşyalar, hangi eve giderseniz gidin karşınıza çıkardı.
Kimi annelerin gözbebeği, kimi babaların vazgeçemediği bu eşyalar yıllar geçse de evlerimizdeki yerini korudu. Hazırladığımız listeyi okurken kaçının sizin evde de olduğunu saymayı unutmayın!
1. Salonun baş köşesindeki geyikli duvar halısı
2. Her sabah bir yaprağı koparılan duvar takvimi
3. Sobada sürekli ısınan güğüm
4. Kitaplığın en gözde rafındaki ansiklopedi seti
5. Çarkıfelek paspas
6. Müthiş kabaran keklerin adresi: Davul fırın
7. Kapıdaki heybetli aslan kafalı tokmak
8. Kapının üstünde asılı nazar boncuğu
9. Balkonları süsleyen çanak antenler
10. Vitrinde bekleyen kristal bardaklar
11. Camla kapatılmış balkon
12. Çamaşır makinesinin üstündeki dantel örtü
13. Naylona sarılı kumanda
14. Tüplü televizyonun üstündeki dantel
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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