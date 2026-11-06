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Hangi Evde Yoktu Ki? Her Evin Olmazsa Olmazı 14 Nostaljik Eşya

Hangi Evde Yoktu Ki? Her Evin Olmazsa Olmazı 14 Nostaljik Eşya

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
06.11.2026 - 09:46
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Eskiden evlerimiz, daha çok birbirine benzerdi. Genellikle doğum günü fotoğraflarından gördüğümüz evlerimizde 'aa bundan bizde de vardı' cümlesini sık sık kurarız. Bazı eşyalar, hangi eve giderseniz gidin karşınıza çıkardı.

Kimi annelerin gözbebeği, kimi babaların vazgeçemediği bu eşyalar yıllar geçse de evlerimizdeki yerini korudu. Hazırladığımız listeyi okurken kaçının sizin evde de olduğunu saymayı unutmayın!

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1. Salonun baş köşesindeki geyikli duvar halısı

1. Salonun baş köşesindeki geyikli duvar halısı

Ormanda su içen geyikler, karşı duvardan yıllardır tüm misafirleri süzüyor. Ne zaman, kimden alındığını kimse hatırlamıyor ama yerinden kaldırmaya da kimse cüret edemiyor.

2. Her sabah bir yaprağı koparılan duvar takvimi

2. Her sabah bir yaprağı koparılan duvar takvimi

Günün sözü, namaz vakitleri ve arkasındaki yemek tarifiyle evin en güvenilir haber kaynağı. Koparılan yapraklar ise çoğu zaman alışveriş listesine dönüşürdü. Takvim de zaten genelde mahallenin bakkalından alınırdı.

3. Sobada sürekli ısınan güğüm

3. Sobada sürekli ısınan güğüm

Kış boyunca sobadan inmeyen güğüm sayesinde evde sıcak su hiç eksik olmaz. Çay demlemekten bulaşığa kadar her işe yetişir.

4. Kitaplığın en gözde rafındaki ansiklopedi seti

4. Kitaplığın en gözde rafındaki ansiklopedi seti

Gazete kuponlarıyla tek tek biriktirilen ciltler, kitaplıkta en görünür yerde durur. Ödev zamanı dışında pek açılmasa da evin entelektüel görüntüsünden sorumludur.

5. Çarkıfelek paspas

5. Çarkıfelek paspas

Bu deseni ilk kim yaptı, tüm ülkeye nasıl yayıldı inanın bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey var ki koca bir nesil bu paspasla büyüdü.

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6. Müthiş kabaran keklerin adresi: Davul fırın

6. Müthiş kabaran keklerin adresi: Davul fırın

Bu davul fırınlarda pişen kekin, böreğin tadı bir ayrı olurdu.

7. Kapıdaki heybetli aslan kafalı tokmak

7. Kapıdaki heybetli aslan kafalı tokmak

Kapıya gelen herkese evin ne kadar güçlü olduğunu hatırlatan aslan, sokaktaki çocukların da gizli korkusudur.

8. Kapının üstünde asılı nazar boncuğu

8. Kapının üstünde asılı nazar boncuğu

Ev ne kadar modern olursa olsun, kapıda bir nazar boncuğu mutlaka bulunur. Evi kötü gözlerden korumak onun tek görevidir.

9. Balkonları süsleyen çanak antenler

9. Balkonları süsleyen çanak antenler

Apartmanın dış cephesine bakan herkes çanak antenlerden bir koleksiyon görür. Her biri farklı bir uyduya çevrilmiştir ve ayarlarına kimse dokunamaz.

10. Vitrinde bekleyen kristal bardaklar

10. Vitrinde bekleyen kristal bardaklar

Yılda bir çıkarılıp tozu alınan, sonra yeniden vitrine konulan bardaklar. Özel günlere saklandıkları söyleniyor ama o özel gün bir türlü gelmiyor.

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11. Camla kapatılmış balkon

11. Camla kapatılmış balkon

Bir gün verilen kararla balkon camla kapatılır ve evin en kullanışlı deposuna dönüşür. Turşu kavanozları, eski eşyalar... hepsi orada.

12. Çamaşır makinesinin üstündeki dantel örtü

12. Çamaşır makinesinin üstündeki dantel örtü

Banyonun en göz önündeki eşyası da süssüz kalmaz. Makinenin üstü mutlaka özenle işlenmiş bir örtüyle kapatılır. Hatta kimi evlerde deterjan kutusunun bile süslendiğini görürsünüz.

13. Naylona sarılı kumanda

13. Naylona sarılı kumanda

Kumanda eskimesin diye ilk günden naylona sarılır ve yıllarca öyle kalır. Tuşlar görünmez hale gelse de naylon asla çıkarılmaz.

14. Tüplü televizyonun üstündeki dantel

14. Tüplü televizyonun üstündeki dantel

Kocaman televizyonun üstü boş kalmamalıdır. Üstüne serilen dantel ve onun da üstündeki biblo, salonun vazgeçilmez ikilisidir.

Siz bu listedekilerin kaçına sahiptiniz? Yorumlarda bekliyoruz! 😄

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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