Hangi Evde Yoktu Ki? Her Evin Olmazsa Olmazı 14 Nostaljik Eşya

Eskiden evlerimiz, daha çok birbirine benzerdi. Genellikle doğum günü fotoğraflarından gördüğümüz evlerimizde 'aa bundan bizde de vardı' cümlesini sık sık kurarız. Bazı eşyalar, hangi eve giderseniz gidin karşınıza çıkardı.

Kimi annelerin gözbebeği, kimi babaların vazgeçemediği bu eşyalar yıllar geçse de evlerimizdeki yerini korudu. Hazırladığımız listeyi okurken kaçının sizin evde de olduğunu saymayı unutmayın!