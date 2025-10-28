onedio
Haberler
Yaşam
Temizlik
Her Evde Olan Ama Ne İşe Yaradığını Bilmediğimiz 10 Şey

etiket Her Evde Olan Ama Ne İşe Yaradığını Bilmediğimiz 10 Şey

Begüm
Begüm
28.10.2025 - 12:01

Her evde duran ama bir türlü anlamlandıramadığımız, ne işe yaradığını anlayamadığımız şeyler vardır... Uzun uzun düşünsek de bir türlü çözemeyiz. Gelin bu sefer onların sırlarını çözüyoruz ve aydınlanıyoruz!

1. Tencere kapaklarındaki o küçük delik

1. Tencere kapaklarındaki o küçük delik

“Bu delik niye var?” diye soranlar burada mı? Tencere kapaklarındaki o minik delik aslında buharın çıkmasını sağlıyor. Hatta bazı kapaklarda kaşığı geçirmek için tasarlanan bi alan var.

2. Klavyedeki çıkıntılar

2. Klavyedeki çıkıntılar

Klavyede F ve J harflerinin üzerinde küçük çıkıntılar vardır... Ellerimizi ekrana bakmadan yerleştirebilirim diye konulan bu çıkıntılar aslında 10 parmak yazmanın da ana destekçileri!

3. Diş macunundaki renkli kareler

Hemen koşup bakın, diş macunu kutusundaki renkli kareleri gördünüz mü? Peki bunların anlamı ne? Komplo teorileri çok ama aslında o kareler sadece paketleme makinesi için renk kodları. İçeriğe dair hiçbir şey söylemiyor.

4. Tava saplarındaki delikler

4. Tava saplarındaki delikler

Bir anda saptaki o delikleri hatırladık değil mi? Bu deliklerin birden fazla işlevi var aslında. Önceliği tavaları asmak ama sadece asmak için de değil. Yemek karıştırdığımız kaşığı oraya koyalım diye de düşünülmüş bir tasarım.

5. Fişteki delikler

5. Fişteki delikler

Bazı fişlerin ucunda delikler bulunur. İşte bu fişin uçlarındaki minik delikler, prize otururken sürtünme kuvvetini artırıp fişi sabitlemek için yapılmış. Birileri ne işe yaradığını söyleyince çok mantıklı geliyor değil mi?

6. Mikro dalga içindeki dönen tabak

6. Mikro dalga içindeki dönen tabak

“Yer kaplıyor” diye gıcık olduğumuz veya hiç umursamadığımız o tabağın da oldukça büyük bir görevi var... O tabak aslında mikrodalgada yiyeceğin eşit ısınmasını sağlayan en kritik parça!

7. Çamaşır askısındaki küçük çentikler

7. Çamaşır askısındaki küçük çentikler

Bu çentikler sadece çamaşır asarken fark ederiz... Ve bir türlü anlam veremeyiz. Aslında bu çentikler bluzlar askıda kaymasın diye yapılmış. Yani onun da gerçekten etkileyici bir görevi var!

8. Buzdolabının içindeki çizgiler

8. Buzdolabının içindeki çizgiler

Buzdolabının yanlarında bulunan o çizgilerin ve çıkıntıların da tabii ki bir görevi var. Rafları istediğimiz yüksekliğe takmamız için yapılmış raylar onlar. Rafları istediğimiz yere takabiliyoruz.

9. Fırının altındaki çekmece

9. Fırının altındaki çekmece

Hepimizin tava veya mutfak malzemelerini koyduğumuz fırının altındaki çekmecenin bambaşka bir görevi var. Yıllarca buraya ne koysak diye düşündük, neden çekmece yapmışlar dedik ama aslında yemeğin yanmasan sıcak kalmasını sağlamak içinmiş!

10. Cetveldeki delik

10. Cetveldeki delik

Bu cetveldeki deliğin de anlamını uzun süre sorgulayanlar burada mı? Aslında çok basit! Cetveli bir yere takmak, ölçü alırken sabitlemek için kullanılıyor. Yine düzgün bir yuvarlak çizmek için de ideal!

Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
