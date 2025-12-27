Senin evin ne kadar akıllı?
Akıllı ev teknolojileri artık sadece “sci-fi” filmlerin konusu değil; günlük hayatın tam ortasında. Sabah uyanınca otomatik açılan perdeler, uzaktan kontrol edilen ışıklar, eve gelmeden çalışan kahve makinesi… Modern evler artık düşündüğümüzden daha interaktif.
Peki senin evin bu konuya nasıl bakıyor? Gerçekten “akıllı” mı, yoksa hâlâ eski usul metodlarla mı yaşıyor?
Bu test, evinin teknolojik zekâ seviyesini ölçüyor ve sana tam olarak hangi seviyede olduğunu söylüyor. Hadi başlayalım! 🏡🤖✨
1. Evde en çok hangi işi otomatikleşmiş görmek isterdin?
2. Bir yeri temizlemen gerektiğinde önce ne yaparsın?
3. Akıllı ev teknolojilerine yaklaşımın nasıl?
4. Temizlik için ayırdığın süre ortalama ne kadar?
5. Evine biri geldiğinde en çekindiğin şey ne?
6. Teknoloji konusunda hangi cümleyi söylersin?
7. Evin için hedefin ne?
Evin klasik ama güvenilir: düzenli, sade ve temel seviyede akıllı.
Evin duygusal zekâsı yüksek: ferahlığı, atmosferi ve hissi yönetiyor.
Evin pratik zekâlı: temiz görünmeyi seviyor ama akıllı dokunuşlara ihtiyaç duyuyor.
Evin yüksek zekâlı: otomatikleşmiş bir düzeni hak ediyor.
Video
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
