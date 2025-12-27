Senin evin ne kadar akıllı?

Akıllı ev teknolojileri artık sadece “sci-fi” filmlerin konusu değil; günlük hayatın tam ortasında. Sabah uyanınca otomatik açılan perdeler, uzaktan kontrol edilen ışıklar, eve gelmeden çalışan kahve makinesi… Modern evler artık düşündüğümüzden daha interaktif.

Peki senin evin bu konuya nasıl bakıyor? Gerçekten “akıllı” mı, yoksa hâlâ eski usul metodlarla mı yaşıyor?

Bu test, evinin teknolojik zekâ seviyesini ölçüyor ve sana tam olarak hangi seviyede olduğunu söylüyor. Hadi başlayalım! 🏡🤖✨