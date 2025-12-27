onedio
Senin evin ne kadar akıllı?

Ceren Özer
27.12.2025 - 11:01

Akıllı ev teknolojileri artık sadece “sci-fi” filmlerin konusu değil; günlük hayatın tam ortasında. Sabah uyanınca otomatik açılan perdeler, uzaktan kontrol edilen ışıklar, eve gelmeden çalışan kahve makinesi… Modern evler artık düşündüğümüzden daha interaktif.

Peki senin evin bu konuya nasıl bakıyor? Gerçekten “akıllı” mı, yoksa hâlâ eski usul metodlarla mı yaşıyor?

Bu test, evinin teknolojik zekâ seviyesini ölçüyor ve sana tam olarak hangi seviyede olduğunu söylüyor. Hadi başlayalım! 🏡🤖✨

1. Evde en çok hangi işi otomatikleşmiş görmek isterdin?

2. Bir yeri temizlemen gerektiğinde önce ne yaparsın?

3. Akıllı ev teknolojilerine yaklaşımın nasıl?

4. Temizlik için ayırdığın süre ortalama ne kadar?

5. Evine biri geldiğinde en çekindiğin şey ne?

6. Teknoloji konusunda hangi cümleyi söylersin?

7. Evin için hedefin ne?

Evin klasik ama güvenilir: düzenli, sade ve temel seviyede akıllı.

Teste verdiğin yanıtlar gösteriyor ki evinde büyük teknoloji beklentisi yok; senin için en önemlisi düzen, fonksiyonellik ve sadelik.

Dolap içi kaosu seni yoruyor, ortalıkta duran eşyalar enerjini düşürüyor. Evin “akıllı” olmak zorunda değil — düzenli olması yeterli.

Yeni dönemde işine yarayacak dokunuşlar:

  • Çekmece içi düzenleyiciler

  • Saklama kutuları

  • Kategorize edilmiş alanlar

  • Düzen odaklı mini rutinler

Senin evin: Temel düzeyde akıllı, yüksek düzeyde mantıklı.

Evin duygusal zekâsı yüksek: ferahlığı, atmosferi ve hissi yönetiyor.

Senin için evin akıllı olmasından çok hissiyatı önemli. Temizlikten çok ferahlık, havanın taze olması, ışığın doğru gelmesi seni rahatlatıyor.

Ferahlığı artıracak akıllı dokunuş önerileri:

  • Hava temizleyiciler

  • Akıllı ampullerle ayarlanabilir aydınlatma

  • Tekstil tazeleme rutinleri

  • Bitkilerle doğal bir atmosfer

Senin evin: Duygusal olarak akıllı, modern dokunuşlara açık.

Evin pratik zekâlı: temiz görünmeyi seviyor ama akıllı dokunuşlara ihtiyaç duyuyor.

Sen evini çok ihmal etmiyorsun ama “temiz görünümün çabuk bozulması” seni yoruyor. Her gün küçük işler yapmak istemiyorsun; temizliği sürdüren bir teknoloji arıyorsun.

Tam bu noktada Philips HomeRun Robot Süpürge 5000 Serisi senin seviyeni yükselten bir upgrade olabilir:

Islak-kuru temizlik ile hem süpürür hem siler; yüzeyler her zaman temiz görünür.

Hızlı haritalama sayesinde evi kısa sürede tanır, temizlik rotasını optimize eder.

Gelişmiş navigasyon, mobilyalara takılmadan çalışır; köşeleri atlamaz.

HomeRun uygulaması ile dilediğin anda uzaktan başlatabilir, hangi odanın nasıl temizleneceğini belirleyebilirsin.

Senin evin: Orta-üst seviye.

Evin yüksek zekâlı: otomatikleşmiş bir düzeni hak ediyor.

Sen temizlik yapmanın kendisini değil, zaman kaybını sevmiyorsun. Ev mümkünse kendi kendine çalışsın, sen sadece sonuçtan faydalanmak istiyorsun. Bu, yüksek akıllı ev seviyesinin tam tanımı.

Philips HomeRun Robot Süpürge 5000 Serisi senin ideal eşleşmen:

Uzaktan kontrol: Evde olmasan bile robotu başlatabilirsin.

Islak-kuru temizlik sayesinde detaylı temizlik otomatikleşir.

Gelişmiş lazer navigasyon, engelleri algılar, mobilyalara çarpmaz.

– Bazı modellerde bulunan kendini boşaltan istasyon, zahmeti minimuma indirir.

– Günlük toz, tüy, kırıntı… Hepsini sen düşünmeden halleder.

Senin evin: Yüksek zekâ.

Evin senin yardımcın; yükün değil.

