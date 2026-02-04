onedio
"Neden Evlenmiyorsun?" Sorusunu Bir Kez Daha Tekrarlatmayacak Yaratıcı Cevaplar

Dilara Bağcı Peker
04.02.2026 - 21:26

Akrabaların sık sık yönelttiği klasik sorular vardır. 'Neden evlenmiyorsun?' sorusu da hiç şüphesiz sinir bozuculukta başı çekiyor. Hoş, evlenseniz de sinir bozucu sorular bitmiyor! 

Peki bu 'neden evlenmiyorsun?' sorusuna nasıl bir cevap verseniz, bir daha aynı soruyu sormaktan çekinirler?

Sosyal medya kullanıcıları verdikleri yaratıcı cevapları paylaştı. Belki size de fikir olur!

"Neden evlenmiyorsun sorusuna ne cevap veriyorsunuz?" diye soran kişi kendi cevabını da paylaşarak güzel bir fikir vermiş oldu.

Bakalım başka ne cevaplar geldi?

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

Derin bir sessizlik...

👇🏻

👇🏻

Ee, evlenmek kolay değil.

👇🏻

