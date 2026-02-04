"Neden Evlenmiyorsun?" Sorusunu Bir Kez Daha Tekrarlatmayacak Yaratıcı Cevaplar
Akrabaların sık sık yönelttiği klasik sorular vardır. 'Neden evlenmiyorsun?' sorusu da hiç şüphesiz sinir bozuculukta başı çekiyor. Hoş, evlenseniz de sinir bozucu sorular bitmiyor!
Peki bu 'neden evlenmiyorsun?' sorusuna nasıl bir cevap verseniz, bir daha aynı soruyu sormaktan çekinirler?
Sosyal medya kullanıcıları verdikleri yaratıcı cevapları paylaştı. Belki size de fikir olur!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Neden evlenmiyorsun sorusuna ne cevap veriyorsunuz?" diye soran kişi kendi cevabını da paylaşarak güzel bir fikir vermiş oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakalım başka ne cevaplar geldi?
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
Derin bir sessizlik...
👇🏻
👇🏻
Ee, evlenmek kolay değil.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın