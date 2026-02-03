onedio
Toplama Waffle Yapanlardan Durağı Kaçıranlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
03.02.2026 - 19:24

Eski adı Twitter, yeni adı X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım 3 Şubat Salıgünü hangi gönderiler öne çıkmış? Günün en komik tweetleri hangileri olmuş?

Kanye West konseri öncesi hesaplar yapılıyor.

Transfer gündemine ufak bir mola verelim.

Transfer gündemine ufak bir mola verelim.

🤔

Her şeyin bir yaşı var.

Beklenti nasıl düştüyse...

Olur arada öyle...

IKEA görmesin...

Kapatalım 👋

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
