Aile Evinde Kalmanın Zorluklarını Mizahla Anlatan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.01.2026 - 16:40

İnsanlar yaş aldıkça özgürlüğüne daha düşkün olabiliyor, özellikle aile evinden bir süre uzak kalanlar baba ocağına döndüğünde çeşitli sıkıntılar yaşayabiliyor. Bu konu da sık sık, özellikle bayram veya yarıyıl gibi dönemlerde eski adı Twitter olan X'te gündeme geliyor. Bu konuda yapılan paylaşımlar çokça etkileşim alıyor.

İşte o paylaşımlar...

twitter.com

Rutini bozulanlar rahatsız...

twitter.com

Travmaların tetiklendiğini söyleyen de var.

twitter.com

Her şeye karışılması da ayrı bir mesele.

twitter.com

Akıllara efsane dizi geliyor.

twitter.com

twitter.com

twitter.com

