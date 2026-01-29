Aile Evinde Kalmanın Zorluklarını Mizahla Anlatan Kişiler
İnsanlar yaş aldıkça özgürlüğüne daha düşkün olabiliyor, özellikle aile evinden bir süre uzak kalanlar baba ocağına döndüğünde çeşitli sıkıntılar yaşayabiliyor. Bu konu da sık sık, özellikle bayram veya yarıyıl gibi dönemlerde eski adı Twitter olan X'te gündeme geliyor. Bu konuda yapılan paylaşımlar çokça etkileşim alıyor.
İşte o paylaşımlar...
Rutini bozulanlar rahatsız...
Travmaların tetiklendiğini söyleyen de var.
Her şeye karışılması da ayrı bir mesele.
