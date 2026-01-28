onedio
Altın ve Gümüşün Rekor Üstüne Rekor Kırmasına İki Çift Lafı Olan Kişiler

Oğuzhan Kaya
28.01.2026 - 18:12

Ülkede ve dünyada onlarca gelişme olmasına rağmen aylardır gündemden düşmeyen tek bir konu var. O da altın. Altınla beraber Arap atı gibi sonradan açılan gümüş de yatırımcısını sevindirenler arasında. Altın borçlananı, kenarda altını olanı, altın alabileceği parayı farklı yönlerde kullananı derken timeline'da da ilginç bir tablo oluştu ve komik paylaşımlar üst üste geldi.

İşte o tepkiler;

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com
👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

