Gümüşteki Yükselişi Yusuf Dikeç Üzerinden Anlatan Paylaşım Dünya Çapında Gündem Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.01.2026 - 12:10

Yusuf Dikeç Paris 2024'ün ardından dünya çapında gündeme oturmuştu. Atıcılık gibi nispeten düşük izlenme oranlarına sahip bir branşta gümüş madalya kazanan Dikeç'i dünya çapında üne kavuşturan eli cebinde ve aksesuar kullanmadan bunu başarabilmesiydi. Ülkemizdeki yoğun gündemden ötürü ara sıra unutsak da milli sporcu bir X kullanıcısının tekrar aklına geldi.

Herkes altını konuşsa da gümüş de rekor üzerine rekor kırıyor.

Hatta 2026 verilerine baktığımızda gümüşün altından çok daha fazla değer kazandığı herkesin malumu.

Bir X kullanıcısı da Yusuf Dikeç'i altın madalya yerine gümüş madalya kazandığı için tebrik etti.

'Altın yerine gümüş kazanarak akıllıca bir finansal karar veren bu adama tebrikler!'

Tabii tepkiler gırla...

