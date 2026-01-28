onedio
Nihilist Penguenden Sonra Sakarya'daki Egoist Deve Kuşu Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.01.2026 - 11:08

Sakarya'da hayvanat bahçesinden kaçtığı öne sürülen bir deve kuşu trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Yolun ortasında aheste aheste yürüyen hayvan uyarılara rağmen yoldan çekilmedi. Akıllara yıllar önce yayınlanmış bir belgesel kesitinden çıkıp viral olan nihilist penguen geldi.

Görüntüler şöyle;

Tabii söyleyecek lafı olanlar da var.

