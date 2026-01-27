Adeta İçimizden Biri Gibi Olan "Nihilist Penguen" Sosyal Medyanın Gözdesi Oldu

Adeta içimizden biri gibi hissettiren “Nihilist Penguen”, sosyal medyada paylaşılan editler ve videolarla gerçek anlamda hepimizin gözdesi oldu. İlk başta karamsar olduğu için kendisini içselleştirsek de bir süre sonra penguen goygoy malzemesine dönüştü. Belediyelerin X sayfalarından Instagram'daki kullanıcılara kadar herkes Nihilist Penguen editleri yaptı, fotoğraflarında yer verdi.