Adeta İçimizden Biri Gibi Olan "Nihilist Penguen" Sosyal Medyanın Gözdesi Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.01.2026 - 15:39

Adeta içimizden biri gibi hissettiren “Nihilist Penguen”, sosyal medyada paylaşılan editler ve videolarla gerçek anlamda hepimizin gözdesi oldu. İlk başta karamsar olduğu için kendisini içselleştirsek de bir süre sonra penguen goygoy malzemesine dönüştü. Belediyelerin X sayfalarından Instagram'daki kullanıcılara kadar herkes Nihilist Penguen editleri yaptı, fotoğraflarında yer verdi.

Nihilist penguen kısa zamanda sosyal medyanın gözdesi oldu.

Aramızda hala penguen olmayan var mı?

twitter.com

Farah Zeynep Abdullah olmazsa olmaz!

twitter.com

Biz sad edit ülkesiyiz...

Harbiden öyle!

twitter.com
👇

twitter.com

Sonunda yakalanmış!

Sivas Valiliği de nihilist pengueni boş geçmedi!

👇

twitter.com

👇

