Google, Kullanıcılarını İzinsiz Dinleme İddiası Nedeniyle 68 Milyon Dolar Ödeyecek
Kaynak: https://www.reuters.com/sustainabilit...
Google, kullanıcılarının özel konuşmalarını izinsiz kaydettiği iddiaları üzerine açılan toplu davayı sonuçlandırmak için 68 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Uzlaşmanın resmî olarak geçerli olması ABD yargıcının onayına bağlı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD merkezli teknoloji devi Google, kullanıcılarının özel konuşmalarını izinsiz kaydettiği iddiaları üzerine açılan toplu davayı sonuçlandırmak amacıyla 68 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
ABD ye bunu yapan bize neler yaptığını düşünmek bile istemiyorum
tamamda kime ödeyecekmiş? bence kullanıcılara ödemeleri lazım.