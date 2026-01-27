onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Google, Kullanıcılarını İzinsiz Dinleme İddiası Nedeniyle 68 Milyon Dolar Ödeyecek

Google, Kullanıcılarını İzinsiz Dinleme İddiası Nedeniyle 68 Milyon Dolar Ödeyecek

Google
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.01.2026 - 14:40

Google, kullanıcılarının özel konuşmalarını izinsiz kaydettiği iddiaları üzerine açılan toplu davayı sonuçlandırmak için 68 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Uzlaşmanın resmî olarak geçerli olması ABD yargıcının onayına bağlı.

Kaynak: https://www.reuters.com/sustainabilit...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ABD merkezli teknoloji devi Google, kullanıcılarının özel konuşmalarını izinsiz kaydettiği iddiaları üzerine açılan toplu davayı sonuçlandırmak amacıyla 68 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

ABD merkezli teknoloji devi Google, kullanıcılarının özel konuşmalarını izinsiz kaydettiği iddiaları üzerine açılan toplu davayı sonuçlandırmak amacıyla 68 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

North California federal mahkemesine sunulan dava dosyasında, iddiaların Google’ın sesli asistan teknolojisi Google Assistant üzerinden başladığı belirtildi. Davada, söz konusu asistanın yalnızca “Hey Google” veya “Okay Google” gibi komutlar verildiğinde ya da cihaz üzerindeki bir düğmeye basıldığında kayıt yapması gerektiği ifade edildi. Ancak kullanıcılar, bu ifadeler kullanılmadığı hâlde özel konuşmalarının kaydedildiğini öne sürdü. İddialar, Google telefonları, akıllı hoparlörler, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve kablosuz kulaklıklar gibi çok sayıda ürünü kapsıyor.

Google, uzun sürebilecek hukuki süreç ve ortaya çıkabilecek belirsizlikler ile maliyetleri göz önünde bulundurarak uzlaşmayı tercih ettiğini açıkladı. Uzlaşmanın resmî olarak geçerli sayılabilmesi için ABD Bölge Yargıcı Beth Labson Freeman’ın onayı gerekiyor.

Benzer bir dava süreci Apple için de sonuçlanmıştı. Apple, sesli asistanı Siri üzerinden kullanıcı gizliliğini ihlal ettiği iddiaları nedeniyle açılan toplu davada anlaşmaya giderek 95 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
maestro__

ABD ye bunu yapan bize neler yaptığını düşünmek bile istemiyorum

kurbagacık

tamamda kime ödeyecekmiş? bence kullanıcılara ödemeleri lazım.