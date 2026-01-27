Google, Kullanıcılarını İzinsiz Dinleme İddiası Nedeniyle 68 Milyon Dolar Ödeyecek

North California federal mahkemesine sunulan dava dosyasında, iddiaların Google’ın sesli asistan teknolojisi Google Assistant üzerinden başladığı belirtildi. Davada, söz konusu asistanın yalnızca “Hey Google” veya “Okay Google” gibi komutlar verildiğinde ya da cihaz üzerindeki bir düğmeye basıldığında kayıt yapması gerektiği ifade edildi. Ancak kullanıcılar, bu ifadeler kullanılmadığı hâlde özel konuşmalarının kaydedildiğini öne sürdü. İddialar, Google telefonları, akıllı hoparlörler, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve kablosuz kulaklıklar gibi çok sayıda ürünü kapsıyor.

Google, uzun sürebilecek hukuki süreç ve ortaya çıkabilecek belirsizlikler ile maliyetleri göz önünde bulundurarak uzlaşmayı tercih ettiğini açıkladı. Uzlaşmanın resmî olarak geçerli sayılabilmesi için ABD Bölge Yargıcı Beth Labson Freeman’ın onayı gerekiyor.

Benzer bir dava süreci Apple için de sonuçlanmıştı. Apple, sesli asistanı Siri üzerinden kullanıcı gizliliğini ihlal ettiği iddiaları nedeniyle açılan toplu davada anlaşmaya giderek 95 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etmişti.