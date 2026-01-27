onedio
article/comments
400 Yıldır Yağmur Yağmayan Çölün Toprağından Gizli Servet Çıkıyor!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.01.2026 - 13:02

Şili’nin kuzeyinde uzanan Atacama Çölü, 400 yılı aşkın süredir neredeyse hiç yağmur almayan topraklarıyla dikkat çekiyor. Aşırı kurak yapısı sayesinde hem dünyanın en eski mumyalarına ev sahipliği yapan arkeolojik alanları hem de Mars yüzeyine benzer koşullarıyla bilimsel araştırmalar için benzersiz bir laboratuvarı içinde barındırıyor. Üstelik bu kurak çöl, bakır ve lityum gibi stratejik madenleriyle küresel enerji sektörünün de kritik merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Şili’nin kuzeyinde uzanan Atacama Çölü, dünyanın en kurak yerleşim bölgelerinden biri olmasının ötesinde, stratejik önemiyle dikkat çekiyor.

400 yılı aşkın süredir neredeyse hiç yağış almayan bu topraklar, hem bilimsel araştırmalar hem de enerji kaynakları açısından küresel ölçekte merkez konumunda. Ekstrem iklim koşulları, araştırmacılar için adaptasyon ve korunma mekanizmalarını inceleme fırsatı sunuyor.

Kuraklığın Arkasındaki Doğa Mekanizması

Atacama Çölü’nün aşırı kurak yapısı, And Dağları’nın nemli hava akışını kesmesi ve Pasifik kıyısındaki soğuk Humboldt Akıntısı sayesinde oluşuyor. Bazı bölgelerde yıllık yağış miktarı 1 milimetrenin altında kalıyor. Nem eksikliği, organik maddelerin mikrobiyal ayrışmasını neredeyse durduruyor ve toprağın korunmasını sağlıyor.

Bu doğal koruma koşulları, arkeolojik buluntuların binlerce yıl bozulmadan günümüze ulaşmasına imkan tanıyor.

Yapılan karbon testleri, Atacama’daki Chinchorro mumyalarının, Mısır’daki mumyalardan yaklaşık 2.000 yıl daha eski olduğunu ve M.Ö. 5000-7000 yıllarına tarihlendiğini ortaya koyuyor. Bu özelliğiyle Atacama, dünyanın en eski insan kalıntılarına ev sahipliği yapıyor.

Mars’a Benzeyen Yeryüzü Laboratuvarı

Toprağın aşırı oksidasyonu ve nem eksikliği, Atacama’yı Mars yüzeyine en çok benzeyen bölgelerden biri haline getiriyor. NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA), gezegenler arası keşif araçlarının sensör ve otonom sistemlerini test etmek için burayı tercih ediyor. Ayrıca, düşük nem oranı ve yılın büyük bölümünde bulutsuz gökyüzü, Atacama’yı optik ve radyo astronomi için ideal kılıyor. ALMA Gözlemevi gibi dünyanın en gelişmiş tesisleri burada bulunuyor.

Enerji Sektörünün Küresel Merkezi

Atacama sadece bilim için değil, enerji sektörü açısından da büyük öneme sahip. Bölge, dünyanın en zengin lityum ve bakır yataklarını barındırıyor. Özellikle lityum iyon batarya üretimi için kritik olan tuz düzlükleri, küresel lityum tedarik zincirinin merkezinde yer alıyor. Bu özellikleriyle Atacama, hem doğal hem de ekonomik kaynaklarıyla dünyanın stratejik bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor.

