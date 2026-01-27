400 Yıldır Yağmur Yağmayan Çölün Toprağından Gizli Servet Çıkıyor!
Şili’nin kuzeyinde uzanan Atacama Çölü, 400 yılı aşkın süredir neredeyse hiç yağmur almayan topraklarıyla dikkat çekiyor. Aşırı kurak yapısı sayesinde hem dünyanın en eski mumyalarına ev sahipliği yapan arkeolojik alanları hem de Mars yüzeyine benzer koşullarıyla bilimsel araştırmalar için benzersiz bir laboratuvarı içinde barındırıyor. Üstelik bu kurak çöl, bakır ve lityum gibi stratejik madenleriyle küresel enerji sektörünün de kritik merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.
Şili'nin kuzeyinde uzanan Atacama Çölü, dünyanın en kurak yerleşim bölgelerinden biri olmasının ötesinde, stratejik önemiyle dikkat çekiyor.
Bu doğal koruma koşulları, arkeolojik buluntuların binlerce yıl bozulmadan günümüze ulaşmasına imkan tanıyor.
