400 Yıldır Yağmur Yağmayan Çölün Toprağından Gizli Servet Çıkıyor!

Yapılan karbon testleri, Atacama’daki Chinchorro mumyalarının, Mısır’daki mumyalardan yaklaşık 2.000 yıl daha eski olduğunu ve M.Ö. 5000-7000 yıllarına tarihlendiğini ortaya koyuyor. Bu özelliğiyle Atacama, dünyanın en eski insan kalıntılarına ev sahipliği yapıyor.

Mars’a Benzeyen Yeryüzü Laboratuvarı

Toprağın aşırı oksidasyonu ve nem eksikliği, Atacama’yı Mars yüzeyine en çok benzeyen bölgelerden biri haline getiriyor. NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA), gezegenler arası keşif araçlarının sensör ve otonom sistemlerini test etmek için burayı tercih ediyor. Ayrıca, düşük nem oranı ve yılın büyük bölümünde bulutsuz gökyüzü, Atacama’yı optik ve radyo astronomi için ideal kılıyor. ALMA Gözlemevi gibi dünyanın en gelişmiş tesisleri burada bulunuyor.

Enerji Sektörünün Küresel Merkezi

Atacama sadece bilim için değil, enerji sektörü açısından da büyük öneme sahip. Bölge, dünyanın en zengin lityum ve bakır yataklarını barındırıyor. Özellikle lityum iyon batarya üretimi için kritik olan tuz düzlükleri, küresel lityum tedarik zincirinin merkezinde yer alıyor. Bu özellikleriyle Atacama, hem doğal hem de ekonomik kaynaklarıyla dünyanın stratejik bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor.