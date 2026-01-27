onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Evden Uzak Tutun Uyarısı Yapıldı: Yoksulluğu Çeken 8 Eşya

Evden Uzak Tutun Uyarısı Yapıldı: Yoksulluğu Çeken 8 Eşya

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.01.2026 - 10:49

Evde bazı eşyaların bulunması, eski inanışlara göre sadece düzeni bozmakla kalmıyor, aynı zamanda maddi akışı da olumsuz etkileyebiliyor. Yapılan uyarılara göre, özellikle uzun süredir kullanılmayan, bozulmuş veya işlevini yitirmiş nesneler evde tutulduğunda yoksulluğu çekebiliyor.

İşte o eşyalar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bazı eşyaların evde tutulmasının, eski inanışlara göre para akışını ve bolluk enerjisini olumsuz etkilediği düşünülür.

Bazı eşyaların evde tutulmasının, eski inanışlara göre para akışını ve bolluk enerjisini olumsuz etkilediği düşünülür.

Feng Shui ve Vastu gibi geleneksel yaklaşımlar, bu nesnelerin evde maddi durgunluğa ve sürekli “para yetmiyor” hissine yol açtığını savunur. Bilimsel bir karşılığı olmasa da bu inançlar, düzen ve zihinsel algı üzerinden güçlü bir etki yaratır.

İşte yoksulluğu çeken eşyalar...

İşte yoksulluğu çeken eşyalar...

  • Kullanılmayan elektronik aletler – Arızalı veya uzun süredir çalıştırılmamış cihazlar, enerji akışını durgunlaştırır.

  • Bozulmuş lambalar ve armatürler – Işık eksikliği, hem fiziksel hem metaforik olarak evdeki bolluğu azaltır.

  • Açık veya boş kaplar, kavanozlar – Maddi ve manevi boşluk hissini artırır, evde eksiklik duygusu yaratır.

  • Kırık veya eksik mobilya parçaları – Masif ama işlevsiz mobilyalar evin enerji akışını bozar.

  • Eski veya kullanılmayan mutfak gereçleri – Boş tencere, kullanılmayan tava ve kaplar para enerjisini geri çeker.

  • Küflenmiş veya nemli tekstil ürünleri – Havayı ağırlaştırır ve evin enerji seviyesini düşürür.

  • Aşırı koleksiyon veya dekor fazlalığı – Özellikle yıllardır biriken küçük süs eşyaları, enerji akışını tıkar.

  • Kullanılmayan kutular ve bavullar – Gereksiz eşya birikimi, hem fiziksel hem metaforik olarak bolluk için alan kapatır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
4
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın