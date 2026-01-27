Eviniz Yeterince Isınmıyor Mu? Isı Kaybının Nedenleri Açıklandı

Yetersiz Yalıtım Çoğu Zaman En Büyük Sorumlu

Birçok kişi problemi radyatör veya kombide arasa da, evlerin ısınmamasının en yaygın sebebi yetersiz yalıtım. Sıcak hava yükseldiği için çatı ve tavan araları ısı kaybının en yoğun olduğu noktalar arasında. Yalıtımsız veya eski çatılarda, odalar kısa sürede ısınsa da sıcaklık uzun süre korunamıyor.

Çatı ve Tavan Arası Isı Kaçışında Lider

Ölçümler, yalıtımı eksik bir çatının evdeki toplam ısı kaybının üçte birine kadar sorumlu olabileceğini gösteriyor. Ahşap tavanlar, eskimiş çatı pencereleri ve zayıf izolasyon bu kaybı artırıyor. Basit bir çatı yalıtımı, hem ısınma süresini kısaltıyor hem de yakıt tüketimini düşürüyor.

Dış Duvarlar Sessiz Ama Etkili

Çatıdan sonra dış duvarlar ısı kaybının ikinci büyük noktası. Özellikle eski binalarda yetersiz cephe yalıtımı ve duvar içi boşluklar, radyatörler açık olsa bile odaların serin kalmasına yol açıyor.

Pencere ve Kapılar İhmal Edilmemeli

Eski contalar, tam kapanmayan kanatlar ve düşük kaliteli doğramalar, sıcak havanın dışarı kaçmasına neden oluyor. Basit conta değişimleri veya sızdırmazlık önlemleri, iç mekânda hissedilir bir sıcaklık artışı sağlayabiliyor.

Zemin ve Temeller Gözden Kaçıyor

Isı kaybı sadece yukarıdan olmaz. Yalıtımsız bodrumlar ve zemin kat döşemeleri, soğuk havanın alttan sızmasına yol açıyor. Balkon döşemeleri ve temel birleşim noktaları da sürekli ama fark edilmeyen ısı kaybı yaratıyor.