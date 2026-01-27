Eviniz Yeterince Isınmıyor Mu? Isı Kaybının Nedenleri Açıklandı
Eviniz yeterince ısınmıyor ama kombi ve kaloriferler çalışıyor mu? Sorun çoğu zaman cihazlarda değil, fark edilmeden gerçekleşen ısı kaybında yatıyor. Çatılar, duvarlar, pencereler ve zemin gibi alanlardan sızan sıcak hava, hem odaların serin kalmasına hem de enerji faturalarının yükselmesine yol açıyor. Basit yalıtım önlemleri ve kontrol yöntemleriyle, evinizi daha hızlı ve verimli şekilde ısıtmak mümkün.
Evinizin kaloriferi ya da kombisi açık olmasına rağmen odalar hala serinse sorun cihazlarda olmayabilir.
Uzmanlar Nedenleri Şu Şekilde Sıralıyor
